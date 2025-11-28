मैक्स हेल्थकेयर के एंडोक्राइनोलॉजी हेड ने अमिताभ बच्चन को बताया फिट रहने का सॉलिड तरीका
Health Tips: लोग मोटापे को सिर्फ लुक्स का मामला समझते हैं लेकिन अंदर से यह आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। अब एंडोक्राइनोलॉजी डॉक्टर ने अमिताभ बच्चन को बताया है कि इससे कैसे बचा जा सकता है।
मोटापा कई बीमारियों की जड़ है, यह बात हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को समझाते हैं। अब मैक्स हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी और डायबिटीज के ग्रुप चेयरमैन, पद्मभूषण अवॉर्डी डॉक्टर अंबरीश मित्तल ने इस मुद्दे पर बात की। डॉक्टर अंबरीश केबीसी में पहुंचे थे। वहां उन्होंने शो के माध्यम से लोगों को बढ़ते वजन और मोटापे पर सतर्क किया साथ ही अमिताभ बच्चन को बताया कि इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है।
मोटापा है बीमारियों की जननी
डॉक्टर अंबरीश कौन बनेगा करोड़पति गेम शो में आए थे। उन्होंने एंटी ओबीसटी डे पर मोटापे पर बात की। उन्होंने बताया कि भारत के लोगों में यह काफी तेजी से फैल रहा है। खासकर जो लोग मेट्रोपोलिटन सिटी में रहते हैं, वे या तो ओवरवेट हैं या मोटापे का शिकार हैं। डॉक्टर मित्तल ने कहा कि लोगों को लगता है कि मोटापे से सिर्फ आपका लुक खराब होता है और अंदरूनी सेहत से कोई लेना-देना नहीं। वह बोले, 'सभी लोग चाहते हैं कि पतले हों, अच्छे लगे। पर मोटापा मॉर्डन गंभीर बीमारियों की जननी है।'
जानें बीमारियों के पीछे की वजह
डॉक्टर मित्तल आगे बोलते हैं कि हम सबको डायबिटीज से पीड़ित लोग दिखते हैं लेकिन इस बीमारी को चलाने वाला मेन फ्यूल बढ़ा हुआ वजन होता है। उन्होंने बताया कि सिर्फ डायबिटीज ही नहीं बल्कि सैकड़ों कंडीशंस जैसे ब्लड प्रेशर, अलग-अलग तरह के अर्थराइटिस और यहां तक कि कई तरह के कैंसर की वजह भी मोटापा है।
बिग बी ने पूछा इलाज
डॉक्टर अंबरीश की बात सुनकर अमिताभ बच्चन ने पूछा, 'इसका इलाज कैसे हो?' इस पर डॉक्टर बोले, मेन जो हमें फोकस करना है वो हमारी जीवनशैली है। देखना होगा कि हम क्या खा रहे हैं और किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। यह सबका आधार है, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते।
मोटापा हो तो डॉक्टर से जरूर मिलें
डॉक्टर ने यह भी कहा कि कुछ केसेज में मोटापा जेनेटिक होता है। यह अगली पीढ़ी को विरासत में मिलता है वहीं कई बार हॉरमोन्स का बदला भी वजह होती है। उन्होंने कहा कि लोग जैसे डायबिटीज या दूसरी बीमारियों के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं उन्होंने मोटापे पर भी ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस पर अमिताभ बच्चन ने लोगों को मैसेज दिया, 'अपने आप को स्वस्थ कर लीजिए और वेट मैनेजमेंट कीजिए, क्योंकि सेहत से बड़ा कोई धन नहीं होता। '
