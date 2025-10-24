Hindustan Hindi News
मर्डर गर्ल मल्लिका शेरावत 49 की उम्र में भी दिखती है जबरदस्त फिट,फॉलो करती हैं ये सीक्रेट डाइट

मर्डर गर्ल मल्लिका शेरावत 49 की उम्र में भी दिखती है जबरदस्त फिट,फॉलो करती हैं ये सीक्रेट डाइट

संक्षेप: Mallika Sherawat Diet Secret: 24 अक्टूबर को बर्थडे सेलिब्रेट कर रही मर्डर गर्ल फेम मल्लिका शेरावत 49 की उम्र में भी फिट दिखती हैं। उनकी फिटनेस और टोन बॉडी का राज उनकी खास डाइट है। जिसे उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था।

Fri, 24 Oct 2025 03:22 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
मर्डर गर्ल मल्लिका शेरावत तो याद होंगी। 24 अक्टूबर को अपना 49वां जन्मदिन मना रही मल्लिका वीगन डाइट को फॉलो करती हैं। अपनी परफेक्ट और टोंड फिगर के लिए वो वीगन डाइट को फॉलो करती हैं। और वीगन डाइट में भी अलग तरह के फूड्स और कूजिंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर चुकी हैं। मल्लिका शेरावत ने खुद शेयर की है अपनी डाइट।

मल्लिका शेरावत ने शेयर की डाइट

मल्लिका शेरावत की डाइट में फ्रेश फ्रूट, ग्रीन सलाद,एवाकॉडो और थाई ग्रीन करी शामिल रहती है। एनिमल प्रोडक्ट्स और डेयरी को वो पूरी तरह से अवॉएड करती हैं। अगस्त 2020 को बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में मल्लिका ने बताया था कि वो वीगन हैं और किसी भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट नहीं खातीं। इसका मतलब है कि नो दूध, नो लस्सी, नो पनीर, नो चीज। मेरे ब्रेकफास्ट में काफी सारे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं। आम मेरा फेवरेट फ्रूट है।

चाय-कॉफी के साथ नहीं खाती ये फूड्स

इसके साथ ही मल्लिका ने बताया कि वो चाय या कॉफी नहीं पीती। साथ ही रोटी भी नहीं खाती और डेजर्ट खाने से भी परहेज करती हैं। केवल खजूर को वो डेजर्ट के तौर पर खाती हैं।

फल और सब्जियां हैं फेवरेट

मल्लिका ने बताया कि उन्हें भिंडी पसंद है। वो भिंडी की सब्जी खाना पसंद करती हैं। ग्रीन सलाद के अलावा वो एवाकॉडो को काफी ज्यादा पसंद करती हैं। थाई ग्रीन करी मल्लिका की फेवरेट है क्योंकि ये कोकोनट मिल्क से बनती है और इसमे मसालों का सही कॉम्बिनेशन होता है।

वीगन डाइट के फायदे

वीगन डाइट फॉलो करने के कई सारे फायदे हैं। एनिमल प्रोडक्ट को छोड़कर केवल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाना हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। इससे ब्लड प्रेशर लो होता है और साथ ही वेट लॉस आसान हो जाता है। हार्ट डिसीज का रिस्क कम होने के साथ ही खास तरह के कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। वीगन डाइट को फॉलो करने के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं।

