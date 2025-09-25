मलाइका अरोड़ा ने शेयर किए 7 चाइनीज मूवमेंट, 2 मिनट में दिखाएंगे 10 साल जवां
Malaika Arora Fitness Movment: मलाइका अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर फैंस के लिए एक वीडियो शेयर किया है। जिसमे वो चाइनीज मूवमेंट करते दिख रही हैं। इस मूवमेंट से बॉडी की टेंशन रिलीज होने के साथ ही यंग लुक मिलने में मदद होती है।
मलाइका अरोड़ा फिटनेस के मामले में काफी आगे हैं। 51 की उम्र में उनकी स्लिम फिगर के साथ ही हेल्थ भी काफी अच्छी रहती है। साथ ही वो अक्सर फैंस के साथ अपने एक्सरसाइज और जिम रूटीन को भी शेयर करती रहती हैं। लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में मलाइका अरोड़ा ने ऐसे ही 7 चाइनीज मूवमेंट शेयर किए हैं। जिन्हें मात्र 2 मिनट करने से ना केवल आप ज्यादा हल्का महसूस करेंगे बल्कि खुद को 10 साल तक जवां भी लगने लगेंगे। तो जान लें कौन से हैं वो चाइनीज मूवमेंट
मलाइका अरोड़ा ने शेयर किए चाइनीज मूवमेंट
मलाइका अरोड़ा ने 7 चाइनीज मूवमेंट शेयर किया हैं। जो शरीर में हो रही स्टिफनेस को दूर करते हैं और साथ ही लिम्फटिक फ्लो को भी बढ़ाते हैं। ये मूवमेंट बॉडी में छिपी टेंशन को रिलीज करता है और बॉडी को रिलैक्स करता है।
ये हैं पूरे 7 चाइनीज मूवमेंट
1) नेक रोल्स और शोल्डर ओपनर
ये मूवमेंट गर्दन और कंधे में हो रही स्टिफनेस को दूर कर पोश्चर को इंप्रूव करता है। साथ ही बॉडी को रिलैक्स करता है।
2) स्पाइन ट्विस्ट
स्पाइन ट्विस्ट पीठ पर इकट्ठा टेंशन को खत्म करने में मदद करेगी। इसमे बैक को लेफ्ट एंड राइट रोटेट करना होता है।
3) आर्म सर्किल एंड शोल्डर लिफ्ट्स
चेस्ट को ओपन करें, दोनों हाथों को फैलाएं। इससे अपर बॉडी में इकट्ठी टेंशन दूर होगी और सर्कुलेशन बढ़ेगा।
4) टोर्सो बेंड्स और साइड स्ट्रेच्स
कोर और बॉडी के साइड को स्ट्रेच करें। इससे फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ेगी और मूवमेंट आसान रहेगा।
5) हिप सर्किल और पेल्विक टिल्ट्स
ये मूवमेंट हिप को लूज करने और लोअर बैक पर इकट्ठा लिम्फटिक ड्रैनेज को रिलीज करता है।
6) लेग स्ट्रेच
पैरों को मजबूत बनाने के साथ ही ब्ल फ्लो बढ़ाता है और बॉडी का बैलेंस बना रहता है।
7) फुल बॉडी मूवमेंट
ये सारे मूवमेंट बॉडी को रिलैक्स करने और टेंशन रिलीज करने के साथ ही शरीर की एनर्जी को सर्कुलेट करती है।
क्या है चाइनीज मूवमेंट
चाइनीच मूवमेंट ट्रेडिशनल चाइनीज एक्सरसाइज से इंस्पायर है। जो शरीर से टेंसन रिलीज करने, फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ाने और लिम्फटिक फ्लो को पूरी बॉडी में रखने में मदद करता है। ये मूवमेंट किगोंग, ताईची और दूसरे थेरेपी वाले चाइनीज एक्सरसाइज में शामिल रहता है जो सदियों से चाइना में फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए किया जाता है।
