मकर संक्रांति पर पतंग बाजी करते समय बरतें ये सावधानियां, दुर्घटना से बचाएंगे ये सेफ्टी टिप्स

संक्षेप:

Makar Sankranti Kite Flying Safety Tips : हर साल मकर संक्रांति 2026 पर पतंगबाजी के दौरान होने वाली कई दुर्घटनाओं की खबर सामने आती हैं। ऐसे में इस बार पतंगबाजी के उत्साह को जिम्मेदारी के साथ मनाने के लिए आइए जानते हैं किन बुनियादी बातों का ख्याल रखें।

Jan 13, 2026 04:54 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Kite Flying Safety Tips In Hindi : मकर संक्रांति पर पतंगबाजी करने का चलन बेहद पुराना है। इस दिन परिवार के बच्चों के साथ घर के बड़े भी छत पर खड़े होकर पतंगबाजी का मजा लेते हैं। पतंगबाजी का शौक और आसमान में उड़ती रंग-बिरंगी पतंगें मकर संक्रांति के त्योहार की रौनक बढ़ा देती हैं। लेकिन, कई बार डोर खींचने की हड़बड़ाहट और पेंच लड़ाने के जुनून में लोग अक्सर अपनी और दूसरों की सुरक्षा को पीछे छोड़ देते हैं। जिसकी वजह से हर साल मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान होने वाली कई दुर्घटनाओं की खबर सामने आती हैं। ऐसे में इस बार पतंगबाजी के उत्साह को जिम्मेदारी के साथ मनाने के लिए आइए जानते हैं किन बुनियादी बातों का ख्याल रखें।

मकर संक्रांति पर पतंगबाजी करते समय रखें इन बातों का ख्याल

1. मांझे का सही चुनाव

पतंगबाजी करने के लिए कभी भी मेटल या कांच की कोटिंग वाले चाइनीज मांझे का प्रयोग न करें। यह न केवल पक्षियों के लिए जानलेवा है, बल्कि खासतौर पर बाइक सवारों के लिए भी बेहद खतरनाक होता है। इसकी जगह हमेशा पारंपरिक सूती धागे या मांझे का उपयोग करें।

2. सही जगह का चुनाव

कभी भी बिजली के खंभों या हाई-वोल्टेज तारों के पास पतंग न उड़ाएं। मांझा अगर तारों में फंस जाए, तो करंट लगने का गंभीर खतरा बना रहता है। ऐसे में बिजली के तारों, भीड़भाड़ वाली गलियों या संकरी छतों से दूर रहें किसी खुले पार्क या मैदान में पतंगबाजी करना सुरक्षित होता है।

3. छत की सुरक्षा

अगर आप छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, तो ऊंचाई का ध्यान रखें। यह सुनिश्चित करें कि छत की मुंडेर ऊंची हो। पतंग काटने की होड़ में पीछे हटते समय गिरने का डर बना रहता है। ऐसे में छोटे बच्चों को अकेले छत पर न छोड़ें, उनपर नजर बनाए रखें।

4. पक्षियों और राहगीरों का ख्याल

पक्षी सुरक्षा: सुबह जल्दी और शाम को सूरज ढलने के समय पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं, इस समय पतंगबाजी करने से बचें। कटी हुई पतंग को लूटने के लिए सड़क पर वाहनों के बीच न दौड़ें। यह जानलेवा साबित हो सकता है।

5. हाथों का बचाव

तेज मांझे से उंगलियां कटने का डर रहता है, इसलिए सुरक्षा के लिए उंगलियों पर बैंड-एड (Band-Aid) या फिंगर टेप का इस्तेमाल करें।

