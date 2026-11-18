माधुरी दीक्षित के पति डॉक्टर श्रीराम नेने हेल्थ से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सदियों पुरानी इंडियन आयुर्वेदिक रेमेडी शतपावली के बारे में भी शेयर किया। इस पुरानी होम रेमेडी के कई सारे फायदे हैं, जिन्हें आप भी जान लें।

माधुरी दीक्षित के पति डॉक्टर श्रीराम नेने कॉर्डियोथोरेसिक सर्जन हैं और सोशल मीडिया पर हेल्थ से जुड़ी जानकारी शेयर करते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर हेल्थ अवेयरनेस से जुड़ी सीरीज शेयर करने के साथ ही उन्होंने सदियों पुरानी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस को भी शेयर किया है, जिसे पुराने जमाने के लोग बगैर किसी ब्लड रिपोर्ट या शुगर रिपोर्ट के हर रोज फॉलो करते थे, वो है 'शतपावली' मतलब डिनर और लंच के बाद 100 कदम चलना।

डॉक्टर नेने ने बताए शतपावली के फायदे डॉक्टर नेने बताते हैं कि सालों पहले जब ग्लूकोज मॉनिटर, स्टेप काउंट और वेलनेस ऐप्स नहीं होते थे तब इंडियन घरों में एक सिंपल सी आदत लोगों की होती थी। खाने के बाद छोटी वॉक। ये छोटी सी आदत हेल्थ के मामले में काफी बड़ी है। हर बार खाना खाने के बाद 2-5 मिनट की मूवमेंट बॉडी में जरूरी असर डालती है। हर मील के बाद 100 कदम चलने की प्रैक्टिस।

100 कदम चलने के फायदे डॉक्टर्स पोस्ट मील वॉक के फायदे बताते हैं। हर बार खाने के बाद अगर आप एक जगह बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं तो इससे डाइजेशन स्लो हो जाता है। लेटने या बैठने की वजह से स्टमक एसिड यानि पेट में खाने को पचाने वाले एसिड्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। जिससे एसिड रिफ्लक्स और हार्ट बर्न जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। जब शरीर मूव करता है तो ग्रैविटी काम करती है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी इफेक्टिव तरीके से काम करता है।

एसिड रिफ्लक्स से राहत खाने के बाद जेंटल वॉक करने से पेट में मौजूद खाना डाइजेस्ट होता है और पेट खाली होने में मदद मिलती है। जिससे स्टमक पर खाने का प्रेशर कम होता है और एसिड रिफ्लक्स होकर फूड पाइप में आने का चांस कम हो जाता है।

ब्लोटिंग भी हो जाती है कम जब खाना खाने के बाद सौ कदम चलना से बॉडी मूव होती है और इंटेस्टाइन स्टिमुलेट्स होती हैं। जिससे फंसी हुई गैस रिलीज होती है और बहुत सारे लोगों को जो खाने के बाद भारीपन महसूस होता है वो कम हो जाता है।

डाइजेशन जूस भी बढ़ाती है वॉक खाने के बाद वॉक करने से पेट में डाइजेस्टिव जूस बढ़ते हैं और डाइजेशन ज्यादा आसान हो जाता है। दरअसल, जब हम वॉक करते हैं तो पूरी बॉडी मूव होती है और मूवमेंट की वजह से कोलन को पुराने खाने को आगे धकेलने और नये फूड के डाइजेशन के लिए पूरा स्पेस मिल पाता है। वॉक करने से बाउल मूवमेंट ज्यादा बेहतर होती है। जो लोग कब्ज की समस्या से परेशान हैं उनके लिए पोस्ट मील वॉक यानि शतपावली काफी इफेक्टिव तरीके से काम करती है। वॉक की वजह से गट रिदम बगैर मेडिसिन के सही होता है और कब्ज दूर होती है।