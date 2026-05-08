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लोअर बैक पेन की वजह से नहीं आती नींद? अपनाएं ये लहसुन दूध वाला नुस्खा

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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रात में लोअर बैक पेन या साइटिका की वजह से सोने में परेशानी होती है, तो लहसुन वाला दूध मददगार हो सकता है। जानिए इसे बनाने का आसान तरीका और इसके संभावित फायदे।

लोअर बैक पेन की वजह से नहीं आती नींद? अपनाएं ये लहसुन दूध वाला नुस्खा

आजकल लंबे समय तक बैठकर काम करना, गलत पोस्चर और भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल की वजह से लोअर बैक पेन की समस्या काफी आम हो गई है। कई लोगों को रात में सोते समय कमर दर्द और साइटिका की वजह से ज्यादा परेशानी महसूस होती है। दर्द के कारण नींद पूरी नहीं हो पाती और शरीर थका हुआ महसूस करता है।

ऐसे में कुछ घरेलू उपाय शरीर को रिलैक्स महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। लहसुन और दूध से बना यह आसान ड्रिंक भी उन्हीं उपायों में से एक माना जाता है।

कैसे बनाएं लहसुन वाला दूध?

यह ड्रिंक बनाने में बहुत आसान है और घर की सामान्य सामग्री से तैयार हो जाता है।

सामग्री

1 गिलास दूध

3 लहसुन की कलियां

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बनाने का तरीका

  • सबसे पहले लहसुन की कलियों को हल्का कूट लें।
  • अब एक पैन में दूध डालें।
  • इसमें कुटा हुआ लहसुन डाल दें।
  • दूध को कुछ मिनट तक धीमी आंच पर उबालें ताकि लहसुन के गुण दूध में अच्छी तरह मिल जाएं।
  • इसके बाद दूध को छान लें। हल्का गर्म रहने पर इसे रात में सोने से पहले पिएं।

लोग इस उपाय का इस्तेमाल क्यों करते हैं?

  1. सूजन कम करने में सहायक: लहसुन में ऐसे प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं, जिन्हें एंटी-इंफ्लेमेटरी माना जाता है। यह शरीर में सूजन से जुड़ी परेशानी को कम करने में मदद कर सकते हैं।
  2. शरीर को रिलैक्स फील करवाए: गर्म दूध शरीर को आराम देने और रिलैक्स महसूस कराने में मदद करता है। इससे रात में बेहतर नींद आने में भी सहायता मिल सकती है।
  3. रात की बेचैनी कम करने में सहायक: कमर दर्द के कारण रात में बार-बार नींद खुल सकती है। यह ड्रिंक शरीर को शांत महसूस कराने में मदद कर सकता है।

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इस घरेलू उपाय से क्या फायदे हो सकते हैं?

  1. रात में होने वाली असहजता कम करने में मददगार हो सकता है।
  2. सोने से पहले रिलैक्स महसूस हो सकता है।
  3. शरीर को हल्का एंटी-इंफ्लेमेटरी सपोर्ट मिल सकता है।
  4. बेहतर नींद में मदद मिल सकती है।

किन बातों का रखें ध्यान?

यह कोई मेडिकल इलाज नहीं है, लगातार या तेज दर्द होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आपको दूध या लहसुन से एलर्जी है, तो इसे ना पिएं और संतुलित डाइट और सही पोस्चर भी जरूरी है।

कमर दर्द कम करने के लिए और क्या करें?

लंबे समय तक एक जगह बैठने से बचें

हल्की स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करें

सही तरीके से बैठें और सोएं

भारी वजन उठाने से बचें

पर्याप्त नींद लें

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नोट: लोअर बैक पेन और साइटिका की परेशानी में लहसुन वाला दूध एक आसान घरेलू उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह शरीर को रिलैक्स महसूस कराने और बेहतर नींद में मदद कर सकता है। हालांकि, किसी भी गंभीर या लंबे समय तक रहने वाले दर्द में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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