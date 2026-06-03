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बीपी लो रहता है? गुड़ के टुकड़े में ये 1 चीज डालकर चूस लें, डॉ उपासना ने बताया असरदार नुस्खा

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Low BP Remedy: अगर आपका ब्लड प्रेशर भी अक्सर लो रहता है, तो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ उपासना की बताई ये सिंपल सी रेमेडी आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। इससे आपको तुरंत फायदा मिलेगा और भविष्य में भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या कम होगी। 

बीपी लो रहता है? गुड़ के टुकड़े में ये 1 चीज डालकर चूस लें, डॉ उपासना ने बताया असरदार नुस्खा

हाई बीपी की तरह ही लो ब्लड प्रेशर की समस्या भी लोगों में काफी कॉमन है। खासकर महिलाओं और बच्चियों में ये परेशानी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लो बीपी होने पर चक्कर आना, कमजोरी, धुंधला दिखना और थकान महसूस होने जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। खासकर गर्मियों में ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लो बीपी से छुटकारा पाने के लिए लोग तरह-तरह के घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर नुस्खे कोई खास असरदार साबित नहीं होते हैं। आज हम आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ उपासना वोहरा की बताई एक रेमेडी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो सिंपल सी तो है ही साथ में काफी इफेक्टिव भी है। जो महिलाएं या बच्चियां लो बीपी से प्रभावित रहती हैं, उनके लिए ये छोटी सी रेमेडी बड़े काम आ सकती है।

ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है?

लो ब्लड प्रेशर की समस्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे- विटामिन की कमी, हॉर्मोनल बदलाव, खून की कमी, शरीर में पानी की कमी होना, ज्यादा पसीना आना, लंबे समय तक खाली पेट रहना या फिर कुछ दवाइयों की वजह से भी बीपी नीचे जा सकता है। कुछ मामलों में हार्ट से जुड़ी बीमारियां या दूसरी हेल्थ कंडीशन भी इसके पीछे की वजह हो सकती हैं। अगर आपका बीपी बार-बार लो होते है, तो असल वजह जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर बार खानपान या थकान ही इसके पीछे की वजह नहीं होती।

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डॉ उपासना ने बताया गुड़ वाला नुस्खा

अगर आपका बीपी अक्सर लो रहता है तो डॉ उपासना की बताई ये सिंपल सी होम रेमेडी आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। डॉक्टर कहती हैं कि एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा तोड़ लें। ध्यान रहे गुड़ शुद्ध होना चाहिए, केमिकल पॉलिश वाला नहीं। अब गुड़ में किसी चम्मच या चाकू की मदद से एक छोटा सा छेद कर लें। इस छेद में एक चुटकी हींग भरें और इसे मुंह में रखकर धीरे-धीरे चूसें। ये रेमेडी ब्लड प्रेशर को स्टेबल करने में मदद करती है, जिससे धीरे-धीरे बीपी लो होना कम हो जाता है।

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कैसे फायदेमंद है ये गुड़ वाला नुस्खा?

गुड़ वाला ये लो बीपी में तुरंत फायदा करता है। दरअसल गुड़ में नेचुरल शुगर मौजूद होती है, जो शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करती है। इसके अलावा हींग पाचन के लिए फायदेमंद मानी जाती है। जब आप दोनों को साथ में टॉफी की तरह चूसते हैं, तो राहत महसूस होती है। अगर आपका बीपी ज्यादातर लो ही रहता है तो ये नुस्खा आपको कुछ दिन रेगुलर इस्तेमाल कर के देखना चाहिए।

लो बीपी में इन बातों का भी ध्यान रखें

लो बीपी वालों को लंबे समय तक खाली पेट रहने से बचना चाहिए। इसके अलावा आपको पर्याप्त पानी पीना चाहिए, खाना समय से खाना चाहिए और अपनी डाइट में नमक की मात्रा ठीक रखनी चाहिए। हमेशा सिर्फ घरेलू नुस्खों पर ही निर्भर रहना ठीक नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम लंबे समय से है और आपका बीपी कुछ ज्यादा ही नीचे गिर जाता है तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है।

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नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
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हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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