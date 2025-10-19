डॉक्टर ने बताए 4 बेस्ट कुकिंग ऑयल, अब डीप फ्राई फूड्स नहीं करेंगे नुकसान
संक्षेप: त्योहार के सीजन में ऑयली फूड ज्यादा खाने से सेहत और वजन दोनों पर असर पड़ता है। ऐसे में लिवर डॉक्टर ने 4 तेलों के बारे में बताया है, जो बिल्कुल नुकसान नहीं करते।
त्योहार के सीजन में पूड़ी-कचौड़ी हर घर में छनती है और साथ ही कई तरह के डीप फ्राई स्नैक्स भी बनाये जाते हैं। ज्यादातर घरों में सरसों का तेल या रिफाइंड-डालडा का इस्तेमाल कुकिंग में किया जाता है। लेकिन ये सेहत के लिए काफी नुकसानदायक माना जाता है। अब हेल्थ एक्सपर्ट ने बताया है कि कौन से तेल में खाना पकाने से आपकी सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। इन तेल में पका खाना खाने से आपका दिल-दिमाग हेल्दी रहेगा और वजन भी नहीं बढ़ेगा। चलिए आपको बताते हैं कौन से तेल कुकिंग के लिए इस्तेमाल करने हैं।
डॉक्टर की सलाह
अमेरिका के जाने-माने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने कहा कि अगर आप कुकिंग के लिए सही तेल चुनते हैं, तो ऑयली फूड कभी नुकसान नहीं करेगा। बल्कि आपकी सेहत बढ़िया रहेगी और शरीर फिट।
नारियल तेल
नारियल तेल सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन क्या आपने इसे कभी कुकिंग में यूज किया है। इस तेल में पका खाना जल्दी खराब या जलता नहीं है। साथ ही कम ऑयली भी माना जाता है। नारियल तेल शरीर में एनर्जी देता है।
मूंगफली का तेल
मूंगफली का तेल भी आप कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली के तेल में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को हेल्दी रखते हैं। साथ ही इसमें पका खाना खराब नहीं होता।
घी
भारतीय किचन में सालों से घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन घी महंगा होता है, इस वजह से लोग तेल या रिफाइंड लेते हैं। आप घी में भी कुकिंग कर सकते हैं। इसका स्मोक पॉइंट लगभग 450°F होता है, जो तलने के लिए बेस्ट है।
एवोकाडो ऑयल
डीप फ्राई फूड्स के लिए एवोकाडो ऑयल भी सबसे बेस्ट माना गया है। एवोकाडो ऑयल की खुशबू भी काफी अच्छी होती है और इसमें बनने वाले फूड्स सॉफ्ट रहते हैं। इसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई लगभग 520°F होता है। इसका मतलब है कि आप इसमें हाई टेंपरेचर पर फ्राई कर सकते हैं।
