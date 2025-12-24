Hindustan Hindi News
बस डेली एक क्वॉर्टर पीता हूं... 13 मिलियन लोगों ने देखा लिवर के डॉक्टर का ये पोस्ट, देखें ऐसा क्या बताया

संक्षेप:

शराब आपका लिवर खराब करती है, यह बात आपके समझ में जितनी जल्दी आ जाए बेहतर है। इंदौर के लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन ने एक मरीज का केस पोस्ट किया है और बताया है कि एक हफ्ते में कितनी पीने से डैमेज कम होगा। ध्यान रखें कम होगा, कोई भी लिमिट सेफ नहीं।

Dec 24, 2025 08:28 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
शराब लिवर को नुकसान पहुंचाती है, यह जानते हुए भी लोग नहीं छोड़ पाते। पीने वाला तरह-तरह के लॉजिक देता है। कभी खुशी का बहाना तो कभी गम का। खैर इंदौर के लिवर स्पेशलिस्ट के पास एक शख्स पहुंचा। उसने बताया कि डेली कितनी शराब पीता है जिसे देखकर डॉक्टर चौंक गए। डॉक्टर विनीत गौतम ने मरीज से बातचीत का ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है जिसे 13 मिलियन लोग देख चुके हैं। डॉक्टर ने यह भी कहा कि शराब की कोई सेफ लिमिट नहीं होती और बताया कि एक हफ्ते में कितनी पिएं कि डैमेज कम हो।

डॉक्टर ने बताई मैक्सिमम लिमिट

वीडियो में डॉक्टर बोलते हैं, 'डेली एक क्वॉटर लेते थे, बस? डेली एक क्वॉटर बस थोड़े ही होता है। डेली अल्कोहल लेना वो भी एक क्वॉटर, ये हैवी अल्कोहल होता है 190 एमएल।' आपको पता है एक वीक में आप कितना अल्कोहल ले सकते हैं? एक वीक में 240 एमएल मैक्सिमम लिमिट होती है। सेफ तो कुछ भी नहीं होता। अगर पूरे हफ्ते में सिर्फ एक क्वॉर्टर अल्कोहल लेंगे तो आपके लिवर को कम से कम नुकसान होगा। आप हर दिन एक क्वॉर्टर ले रहे हैं तो आप छह गुना दारू पी रहे हैं। इसको आप बोल रहे हैं कि बस हम एक क्वॉर्टर ही लेते हैं तो और कितना चाहते हैं? बहुत हैवी अल्कोहल लेते हैं आप।

शराब ने खराब किया लिवर

डॉक्टर मरीज से आगे पूछते हैं, 10-12 दिन से बिल्कुल भी दारू नहीं ली है? मरीज जवाब देता है नहीं। इस पर डॉक्टर कहते हैं, एकदम से कैसे छोड़ दी तकलीफ नहीं हुई आपको? मरीज ने बताया कि तकलीफ आ रही थी तो लगा बंद ही करना है। इस मरीज के लिवर में दिक्कतें थीं। इसके बाद उन्होंने जांचों के लिए रेफर किया। डॉक्टर ने कुछ ऐसे वीडियोज पोस्ट किए हैं जिनमें शराब पीने से लोगों का लिवर 90 फीसदी तक खराब हो गया है।

5 दिन पहले किया डॉक्टर ने ये पोस्ट

क्या होता है लिवर पर असर

शराब पीने से आपके लिवर पर फैट जमने लगता है, यह फैटी लिवर बीमारी होती है। इसके बाद आपको लिवर इन्फ्लेमेशन हो सकता है जो अल्कोहल हेपेटाइटिस है। कंडीशन सीरियस होने पर आपको लिवर सिरोसिस भी हो सकता है। यह ज्यादा सीरियस कंडीशन है। इससे लिवर धीरे-धीरे डैमेज होता जाता है। बेस्ट तरीका यह है कि फैटी लिवर डायग्नोस होते ही शराब छोड़ दें।

डिसक्लेमर: यह आर्टिकल सोशल मीडिया पर वायरल एक लिवर सर्जन के पोस्ट के आधार पर बनाया गया है, जिसका मकसद सिर्फ लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने बताया है कि शराब थोड़ी भी मात्रा में सेफ नहीं है, इसे छोड़ना ही बेस्ट ऑप्शन है। उनकी सलाह किसी भी दवा या कंसल्टेशन का रिप्लेसमेंट नहीं है। अल्कोहल की सेफ लिमिट जानने कि लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

नोट: डॉक्टर नवीन गौतम इंदौर के जीबीएल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। वह लिवर स्पेशलिस्ट कैंसर सर्जन और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं।

