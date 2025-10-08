लिवर में जमा फैट को पिघलाने में तेजी से मदद करती हैं ये एक ड्रिंक, जान लें फायदे

Benefits of black coffee: ब्लैक कॉफी केवल एनर्जी देने में मदद नहीं करती बल्कि ये आपके लिवर के लिए प्रोटेक्टर की तरह काम करती है। गैस्टोएंट्रोलॉजिस्ट ने वीडियो शेयर कर बिना दूध और चीनी वाली कॉफी पीने के फायदे बताए हैं।

कॉफी काफी सारे लोगों की फेवरेट मॉर्निंग ड्रिंक है। इसके बगैर लोगों की नींद तक नहीं खुलती। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक कॉफी में कैफीन, क्लोरोजेनिक एसिड, ट्राईगोनेलिन, डाइटरपीन और मेलानोइड्स कॉफी में पाए जाने वाले कंपाउंड हैं जो हेल्थ के लिए फायदेमंद रहते हैं। लेकिन कॉफी पीने के तरीके से इन कंपाउंड के फायदे शरीर को मिलते हैं। अगर आप हैवी क्रीम, स्वीटनर्स और दूध जैसी चीजों के साथ मिलाकर कॉफी पीते हैं तो ये फायदे की बजाय नुकसान पहुचाएगी। कॉफी के ये हेल्दी कंपाउंड बॉडी को मिले इसके लिए ब्लैक कॉफी बनाकर पीना जरूरी है।

इंस्टाग्राम पर डॉक्टर शुभम वत्स्य ने बताया कि ब्लैक कॉफी मॉर्निंग में पीना केवल एक ड्रिंक नहीं है बल्कि ये दवा की तरह काम करती है। कैप्शन में डॉक्टर ने लिखा है कि बिना चीनी और दूध ब्लैक कॉफी एक नेचुरल ड्रिंक है जो लिवर के फैट को डिसॉल्व करने में मदद करती है। और साथ ही लांग टर्म में होने वाले डैमेज से भी बचाती है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और हीपैटोलॉजिस्ट डॉक्टर वत्स्य ने बताया कि बिना दूध और चीनी के कॉफी पीने से लिवर पर पॉजिटिव असर होता है। लिवर में जमा फैट को ब्लैक कॉफी इफेक्टिव तरीके से पिघलाने में मदद करती है

कितने कप ब्लैक कॉफी पीने से होगा फायदा डॉक्टर ने वीडियो में बताया कि कई सारी साइंटिफिक स्टडीज रिपोर्ट में ब्लैक कॉफी के फायदे बताए गए हैं। एक दिन में तीन से चार कप ब्लैक कॉफी लिवर में जमा फैट को पिघला सकता है। लिवर हेल्थ को इंप्रूव करता है और मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। यहीं नहीं फैट जमा होने के प्रोसेस को कंट्रोल में रखता है। कॉफी लिवर का गुड प्रोटेक्टर है।