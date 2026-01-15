Hindustan Hindi News
रोजमर्रा की ये आदतें वेट लॉस रोक देती हैं, डायटीशियन मनप्रीत से जानें क्या नहीं करना चाहिए?

संक्षेप:

Lifestyle Habits That Stop Your Wight Loss: हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन वजन घट नहीं रहा, तो इसका कारण आपकी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल और खानपान की कुछ आदते हैं। जो आपके वेट लॉस प्रोसेस को रोक रही हैं। डायटीशियन मनप्रीत से जानें वो आदतें…

Jan 15, 2026 01:18 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
वेट लॉस करना किसी के लिए आसान तो किसी के लिए मुश्किल हो सकता है। कई बार हेल्दी लाइफस्टाइल होने के बाद भी मनचाहा वेट लॉस नहीं होता। दरअसल इसके लिए कुछ आदतें जिम्मेदार होती हैं। जो जाने-अनजाने हमारे वेट लॉस पर ब्रेक लगा देती हैं। जिसकी वजह से चाहे कितना भी कम खाना खाएं या फिर फिजिकल वर्कआउट करें वजन घटने का नाम ही नहीं लेता। डायटीशियन मनप्रीत ने इंस्टाग्राम पर ऐसे ही लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ आदतों और खानपान को शेयर किया है। जो वेट लॉस के प्रोसेस को बंद कर देती हैं।

कॉर्डियो एक्सरसाइज ज्यादा करना

जब आप कॉर्डियो एक्सरसाइज को ज्यादा करते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह को इग्नोर करते हैं। जिससे बॉडी फैट तेजी से घटता है और मसल्स नहीं बनती। वहीं भूख बढ़ाने वाले हार्मोंस बढ़ते हैं। जिससे आप ज्यादा मात्रा में खाना खाते हैं।

पानी की कमी

डिहाइड्रेशन को काफी सारे लोग भूख समझकर लगभग 200 कैलोरी ज्यादा खा लेते हैं। प्यास लगने पर अक्सर लोग पानी नहीं पीते और उसे भूख समझने की गलती कर बैठते हैं। जिससे ज्यादा कैलोरी का इनटेक करते हैं। ये कारण वेट लॉस पर ब्रेक लगाती है।

डिनर के बाद फ्रूट खाना

डिनर करने के बाद फल खाने की आदत वेट लॉस को रोक देती हैं। क्योंकि डिनर के बाद फल खाने से ब्लड शुगर लेवल डाउन होता है और क्रेविंग्स बढ़ती ही जाती है। जिससे आप ज्यादा खाते हो और वेट लॉस नहीं होता।

स्ट्रेस लेवल

जब स्ट्रेस ज्यादा महसूस होता है तब खाने की आदत बेली फैट को तेजी से बढ़ाती है।

नींद कम लेना

अगर आप कम सोते हैं तो ये ना केवल आपके घ्रेलिन हार्मोन जो भूख बढ़ाते हैं उन्हें 28 प्रतिशत बढ़ा देती है बल्कि पेट भरे रहने का एहसास कराने वाले हार्मोन लेप्टिन को कम कर देती है। जिससे आप ज्यादा भूख का एहसास करते हो और ज्यादा खाते हो।

काम के साथ खाना

अगर आप वर्किंग हैं और काम के बीच में ही स्नैक्स खाते हैं तो ये भूख वाले सारे सिग्नल को खत्म कर देती है और आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी मात्रा में आपने खाना खाया है।

देर रात खाना

देर रात डिनर ना केवल इंसुलिन को बढ़ाता है बल्कि फैट बर्निंग हार्मोंस को कम कर देता है। जिससे आपका वेट लॉस मुश्किल हो जाता है।

वीकेंड पर एल्कोहल

वीकेंड पर आप एल्कोहल पीते हो और सोचते हो कि एक दिन पीने से क्या ही होगा! तो डायटीशियन ने बताया कि एक दिन पीने से 48 घटों से भी ज्यादा समय तक मेटाबॉलिज्म काम करना बंद कर देता है।

हेल्दी लगने वाले ये फूड्स भी वेट लॉस को रोकते हैं

वेट लॉस जर्नी पर हैं और हेल्दी खाने के ऑप्शन में ग्रैनोला बार, फ्लेवर्ड योगर्ट और डाइट ड्रिंक जैसी चीजों को लेती हैं तो ये वेट लॉस करने की बजाय कैलोरी इनटेक को बढ़ा देता है। यही नहीं फ्रूट स्मूदी, ड्राई फ्रूट मिक्स, चीज क्यूब्स और रोस्टेड मखाना और बुलेट कॉफी ये सारी चीजें इंसुलिन स्पाइक करती हैं और वेट लॉस प्रोसेस को रोक देती हैं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
