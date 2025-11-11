कैंसर सर्जन ने बताए देर रात खाने के नुकसान, जानें सोने से कितने घंटे पहले कर लेना चाहिए डिनर
संक्षेप: काम के चलते या किसी अन्य वजह से बहुत जल्दी डिनर करना भी पॉजिसबल नहीं हो पाता। ऐसे में कम से कम इस बात का ध्यान जरूर रखें कि डिनर और खाने के बीच एक ठीक अंतराल हो। कैंसर सर्जन डॉ जयेश शर्मा ने इसी बारे में बताया है-
आजकल के फास्ट पेस लाइफस्टाइल में खानपान का कोई समय ही नहीं रह गया है। खासतौर से आप नोटिस करेंगे कि डिनर की टाइमिंग बहुत आगे बढ़ गई है। ज्यादातर लोग देर रात खाना खाने लगे हैं, जिसके बाद वो तुरंत सोने चले जाते हैं। शहरों में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि वर्क के चलते या फिर लेट नाइट सोने की आदत के कारण लोग डिनर भी लेट करना प्रिफर करते हैं। अब सवाल है कि क्या ये वाकई हेल्दी है? हर कोई जानता है कि ज्यादा लेट नाइट डिनर करना नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन काम के चलते या किसी अन्य वजह से बहुत जल्दी डिनर करना भी पॉजिसबल नहीं हो पाता। ऐसे में कम से कम इस बात का ध्यान जरूर रखें कि डिनर और खाने के बीच एक ठीक अंतराल हो। कैंसर सर्जन और ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ जयेश शर्मा ने इसी बारे में बताया है, आइए जानते हैं।
लेट नाइट डिनर करने के नुकसान
डॉ जयेश शर्मा बताते हैं कि अगर आप खाने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। रात में लेट डिनर करने या डिनर में हेवी मील लेने की वजह से आपके पाचन और हार्मोन लेवल दोनों पर बुरा असर होता है। ये आपके शरीर में इंसुलिन और कोर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता है, इसके साथ ही सेम टाइम पर आपका स्लीपिंग हार्मोन 'मेलाटोनिन' भी बढ़ रहा होता है। इससे इन्फ्लेमेशन की एक बहुत खराब साइकिल शुरू हो जाती है।
सोने से कितनी देर पहले डिनर कर लेना चाहिए?
डॉ जयेश स्पेन में हुई एक स्टडी का हवाला देते हुए बताते हैं कि आपको अपना डिनर सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले कर लेना चहिए। डॉक्टर कहते हैं कि अध्ययन में पाया गया कि जो लोग डिनर और सोने के बीच दो से तीन घंटे का अंतराल रखते हैं, उनमें कैंसर का खतरा 20 प्रतिशत तक कम हो जाता है। ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ये आदत आपको जरूर अपनानी चाहिए।
