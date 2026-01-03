नींद की कमी? चुपचाप सेहत बिगाड़ने वाली आदत, न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह

संक्षेप: नींद की कमी सिर्फ थकान नहीं बढ़ाती बल्कि शरीर में सूजन, हार्मोनल असंतुलन और कई बीमारियों की जड़ बन सकती है। न्यूट्रिशनिस्ट डीपशिखा जैन बताती हैं कि 7–8 घंटे की नींद क्यों है सेहत के लिए जरूरी।

आज की तेज-रफ्तार जिंदगी में नींद सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली जरूरत बन चुकी है। देर रात मोबाइल चलाना, काम का तनाव, अनियमित दिनचर्या और लगातार बदलता स्लीप पैटर्न धीरे-धीरे शरीर को अंदर से कमजोर करने लगता है। Nutritionist दीपशिखा जैन के अनुसार, नींद की कमी सिर्फ थकान या आलस तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह शरीर में सूजन बढ़ाने, पाचन बिगाड़ने और टाइप 2 डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ा सकती है।

जब हम रोजाना 7–8 घंटे की गहरी और सुकून भरी नींद नहीं लेते, तो शरीर को रिपेयर और डिटॉक्स होने का पूरा समय नहीं मिल पाता। इसका असर हार्मोन बैलेंस, मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम पर सीधा पड़ता है। कई लोग सुबह उठते ही भारीपन, कब्ज या लो एनर्जी महसूस करते हैं लेकिन इसकी जड़ में अक्सर नींद की कमी छुपी होती है।

नींद की कमी से जुड़े 3 बड़े रिस्क फैक्टर्स (एक्सपर्ट के अनुसार)

शरीर में सूजन (High Inflammation): Nutritionist दीपशिखा जैन के अनुसार, कम नींद लेने से शरीर का रिकवरी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता। इससे इंफ्लेमेशन बढ़ता है जो जोड़ों के दर्द, वजन बढ़ने और हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकता है। लंबे समय तक सूजन रहने से दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। सुबह कब्ज की समस्या: नींद की कमी पाचन तंत्र को सीधा प्रभावित करती है। जब शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता तो आंतों की मूवमेंट धीमी हो जाती है। इसका नतीजा होता है- सुबह भारीपन, गैस और कब्ज। अच्छी नींद पाचन को नियमित रखने में मदद करती है।