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फिजिकल कनेक्शन की कमी बन सकती है वजन बढ़ने की वजह! पढ़ें पूरा सच

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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वजन बढ़ने के पीछे सिर्फ खानपान ही जिम्मेदार नहीं होता। तनाव, खराब नींद और भावनात्मक दूरी भी शरीर पर असर डाल सकते हैं। जानिए कैसे इंटिमेसी की कमी हार्मोन और वजन को प्रभावित कर सकती है।

फिजिकल कनेक्शन की कमी बन सकती है वजन बढ़ने की वजह! पढ़ें पूरा सच

वजन बढ़ने की बात आते ही लोग अक्सर खराब डाइट और एक्सरसाइज की कमी को जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन कई बार इसके पीछे भावनात्मक और मानसिक कारण भी हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार, इंटिमेसी यानी भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव की कमी शरीर के हार्मोन, नींद और तनाव के स्तर को प्रभावित कर सकती है। यही बदलाव धीरे-धीरे वजन बढ़ने की वजह बन सकते हैं।

यह सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप की बात नहीं है, बल्कि उससे मिलने वाले इमोशनल सपोर्ट, रिलैक्सेशन और हार्मोनल बैलेंस से भी जुड़ा हुआ मामला है।

तनाव बढ़ने से कैसे बढ़ सकता है वजन?

जब इंसान लंबे समय तक तनाव में रहता है, तो शरीर में cortisol hormone का स्तर बढ़ने लगता है। Cortisol को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है।

Cortisol का असर

  • भूख ज्यादा लग सकती है।
  • मीठा और अनहेल्दी फूड खाने की क्रेविंग बढ़ सकती है।
  • पेट के आसपास फैट जमा होने लगता है।
  • शरीर ज्यादा थका हुआ महसूस कर सकता है।

अगर इमोशनल कनेक्शन की कमी की वजह से तनाव लगातार बना रहे, तो इसका असर वजन पर दिख सकता है।

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खराब नींद भी बन सकती है कारण

भावनात्मक दूरी और तनाव का असर नींद पर भी पड़ता है। कई लोग स्ट्रेस की वजह से ठीक से सो नहीं पाते।

नींद पूरी ना होने पर क्या होता है?

  • मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है।
  • शरीर ज्यादा थका हुआ महसूस करता है।
  • फिजिकल एक्टिविटी कम हो सकती है।
  • बार-बार खाने की इच्छा बढ़ सकती है।
  • इमोशनल दूरी का शरीर पर असर

जब इंसान emotionally disconnected महसूस करता है, तो उसका असर सिर्फ मूड पर नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल पर भी पड़ता है।

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क्या बदलाव हो सकते हैं?

  • मोटिवेशन कम हो सकती है।
  • एनर्जी लेवल गिर सकता है।
  • वर्कआउट या वॉकिंग जैसी एक्टिविटीज कम हो सकती हैं।
  • लोग ज्यादा passive lifestyle अपनाने लगते हैं।

रेगुलर इंटिमेसी कैसे मदद कर सकती है?

  1. स्ट्रेस कम हो सकता है।
  2. मूड बेहतर हो सकता है।
  3. स्लीप क्वालिटी अच्छी हो सकती है।
  4. hormones balanced रहने में मदद मिल सकती है।

इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स इमोशनल हेल्थ को भी ओवरऑल फिटनेस का अहम हिस्सा मानते हैं। सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं, इमोशनल हेल्थ भी जरूरी है। कई बार लोग सिर्फ कैलोरी काउंट और वर्कआउट पर ध्यान देते हैं, लेकिन मेंटल और इमोशनल हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि शरीर और दिमाग दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार तनाव, अकेलापन या इमोशल गैप महसूस कर रहा है, तो उसका असर शरीर पर भी दिखाई दे सकता है।

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वजन कंट्रोल रखने के लिए क्या करें?

  1. पर्याप्त नींद लें।
  2. तनाव कम करने की कोशिश करें।
  3. अपने रिश्तों में कम्युनिकेशन बेहतर रखें।
  4. नियमित फिजिकल एक्टिविटी करें।
  5. बैलेंस्ड डाइट लें।
  6. मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

नोट: वजन बढ़ना हमेशा सिर्फ खाने या एक्सरसाइज की वजह से नहीं होता। कई बार इमोशनल स्ट्रेस, खराब नींद और hormonal imbalance भी इसकी वजह बन सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

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परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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