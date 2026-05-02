काम की बात: क्या टमाटर सच में बढ़ाता है किडनी स्टोन का खतरा? यहां जानें पूरी सच्चाई
टमाटर हमारे रोज के खाने का अहम हिस्सा है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इसे खाने से किडनी स्टोन बन सकता है। यह सवाल काफी समय से लोगों के मन में है—क्या यह सच है या सिर्फ एक मिथ?
टमाटर भारतीय किचन का एक जरूरी हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर सब्जी, सलाद और ग्रेवी में किया जाता है। लेकिन अक्सर यह सुनने को मिलता है कि टमाटर खाने से किडनी स्टोन हो सकता है। इसी वजह से कई लोग इसे खाने से डरने लगते हैं, खासकर वे लोग जिन्हें पहले स्टोन की समस्या रह चुकी है।
दरअसल, टमाटर में ऑक्सलेट नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो कुछ मामलों में किडनी स्टोन बनने से जुड़ा माना जाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि टमाटर पूरी तरह नुकसानदायक है। सच यह है कि सही मात्रा और संतुलित डाइट के साथ टमाटर सुरक्षित और फायदेमंद होता है। इसलिए जरूरी है कि इस विषय की सच्चाई को समझा जाए और मिथ और फैक्ट में फर्क किया जाए।
ऑक्सलेट क्या होता है?
ऑक्सलेट एक नेचुरल कंपाउंड है जो कई फूड्स में पाया जाता है, जैसे पालक, चुकंदर और टमाटर। जब शरीर में ऑक्सलेट और कैल्शियम ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, तो कुछ लोगों में किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ सकता है।
क्या हर किसी को टमाटर से बचना चाहिए?
नहीं। ज्यादातर लोगों के लिए टमाटर पूरी तरह सुरक्षित है और हेल्दी भी। अगर आपकी किडनी हेल्दी है और आपको पहले कभी स्टोन की समस्या नहीं हुई है, तो आप सामान्य मात्रा में टमाटर खा सकते हैं।
किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?
- जिन्हें पहले किडनी स्टोन हो चुका है: अगर आपको पहले किडनी स्टोन की समस्या हो चुकी है, तो आपको अपनी डाइट पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। टमाटर में मौजूद ऑक्सलेट कुछ मामलों में स्टोन बनने की प्रक्रिया को बढ़ा सकता है।
- लो-ऑक्सलेट डाइट वाले: कुछ लोगों को डॉक्टर लो-ऑक्सलेट डाइट फॉलो करने की सलाह देते हैं, खासकर जब उनके शरीर में ऑक्सलेट लेवल ज्यादा हो। ऐसे में टमाटर, पालक और चुकंदर जैसे फूड्स को सीमित करना जरूरी होता है।
- जिन्हें बार-बार स्टोन बनने की समस्या रहती है: अगर आपको बार-बार किडनी स्टोन बनता है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ तत्वों का संतुलन सही नहीं है। ऐसे में सिर्फ टमाटर ही नहीं, बल्कि पूरी डाइट को ध्यान से मैनेज करना जरूरी होता है।
टिप:
सावधानी का मतलब यह नहीं कि आप टमाटर पूरी तरह छोड़ दें, बल्कि सही मात्रा और सही तरीके से खाएं ताकि फायदा मिले और नुकसान से बचा जा सके।
किडनी स्टोन से बचने के लिए क्या करें?
दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं
संतुलित डाइट लें
ज्यादा नमक और प्रोसेस्ड फूड से बचें
डॉक्टर की सलाह के अनुसार डाइट फॉलो करें
नोट: टमाटर खाने से किडनी स्टोन होता है, यह पूरी तरह सही नहीं है। यह सिर्फ एक मिथ है, जब तक कि इसे बहुत ज्यादा मात्रा में या गलत तरीके से नहीं खा रहे। सही मात्रा और संतुलित डाइट के साथ टमाटर आपके लिए फायदेमंद ही है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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