Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थKrrish Child Actor Turned eye surgeon Dr Mickey shares facing these symptoms in eye then do an immediate check up
ये 3 लक्षण दिखने पर फौरन कराएं आई चेकअप, रोशनी हो सकती है कमजोर, आंखों के डॉक्टर ने बताए केयर टिप्स

ये 3 लक्षण दिखने पर फौरन कराएं आई चेकअप, रोशनी हो सकती है कमजोर, आंखों के डॉक्टर ने बताए केयर टिप्स

संक्षेप:

आंखें हमारे शरीर का जरूर हिस्सा है, जिन्हें स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। लंबे समय तक स्क्रीन टाइम, नॉन-हेल्दी डायट से आंखों पर बुरा असर पड़ता है। आई सर्जन ने कुछ लक्षणों और आई केयर टिप्स के बारे में बताया है।

Jan 20, 2026 09:18 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फिल्म कृष में आपने एक्टर ऋतिक रोशन के जूनियर वर्जन को देखा था, जो हरी आंखों वाला लड़का था। उस लड़के का नाम मिकी धामेजानी है, जो आज सफल आई सर्जन बन चुके हैं और हजारों आंखों के ऑपरेशन कर चुके हैं। डॉक्टर मिकी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर की है, उसमें उन्होंने आंखों के कुछ लक्षणों के बारे में बताया है। उनका कहना है कि अगर आपकी आंखों में इस तरह से कोई समस्या आती है, तो फौरन आई चेकअप करवाएं, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने आंखों के देखभाल करने के कुछ आसान टिप्स भी बताए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कौन से हैं 3 लक्षण

1- स्क्रीन पर लंबे समय तक देखने से आपकी आंखें हो जाती है ब्लर।

2- खुजली, जलन, बार-बार मलने की जरूरत पड़ना।

3- कार की हेडलाइट या किसी ब्राइट रोशनी से आपकी आंखें और सिर हो रहा है भारी।

अगर ये तीनों लक्षण आपको दिखते हैं, तो फौरन किसी आई स्पेशलिस्ट से मिलें। ये लक्षण आंखों की रोशनी कमजोर होने या चश्मे की जरूरत पड़ने पर दिखते हैं। कई बार चश्मे का नंबर बढ़ने पर भी ऐसा होता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस सही समय पर आंखों के डॉक्टर से मिलें।

आंखों की देखभाल कैसे करें

1- आंखों में सूखापन- अगर आपकी आंखें ड्राई हो रही है, तो डॉक्टर की सलाह पर कोई ड्रॉप लें। मेडिकल से कोई भी आई ड्रॉप लेकर डालना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता।

2- पानी खूब पिएं- डॉक्टर का कहना है कि कई बार हमें प्यास नहीं लगती और इस वजह से हम कम पानी पीते हैं। लेकिन इसके कारण से आपकी आंखें भी ड्राई हो सकती है।

3- चश्मा पहनें- सर्दियों में बाहर जा रहे हैं, तो भी धूप में चश्मा पहनें। सर्द हवाओं, धूल, धूप से आंखों में जलन, खुजली की समस्या हो सकती है।

4- हेल्दी खाएं- सिर्फ छोले-भटूरे खाने से कुछ नहीं होगा। आपको हरी सब्जियां भी खानी है, जो आंखों के लिए भी हेल्दी होती है। कोई भी सब्जी आंखों की रोशनी नहीं बढ़ाती लेकिन उसे खाने से उन्हें हेल्दी रख सकती है। डॉक्टर का कहना है कि गाजर खाने से भी आंखों की रोशनी नहीं बढ़ती, बस आई प्रॉब्लम्स कम होती हैं।

5- जलन को हल्के में न लें- डॉक्टर के मुताबिक, ज्यादातर लोग आंखों की जलन, खुजली को हल्के में लेते हैं। अगर ये लंबे समय तक बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लें।

ये भी पढ़ें:नाभि में अलग-अलग तेल लगाने से खत्म होंगी कई स्वास्थ्य समस्याएं, डॉक्टर से जानें

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।