डायबिटीज रोगी जन्माष्टमी का व्रत रखते समय बरतें ये 5 सावधानी, वरना बिगड़ सकती है सेहत

देशभर में जन्माष्टमी 2025 के उत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कान्हा के भक्त कल यानी 16अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 का व्रत रखने वाले हैं। धार्मिक परंपराओं के अनुसार, श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर व्रत रखने का चलन सदियों पुराना है। लेकिन आप अगर डायबिटीज रोगी हैं और लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव की खुशी व्रत रखकर मनाना चाहते हैं तो आपको सेहत और व्रत से जुड़ी इन 5 बातों का खास ख्याल रखना होगा। आइए जानते हैं जन्माष्टमी के उपवास के दौरान डायबिटीज रोगियों को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।

जन्माष्टमी के व्रत में डायबिटीज रोगी रखें इन बातों का ध्यान व्रत की डाइट का रखें ख्याल ब्‍लड शुगर की समस्या होने पर डायबिटीज रोगियों को अपनी डाइट का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। ऐसे में अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले हैं तो अपनी व्रत की डाइट सोच-समझकर चुनें। डायबिटीज रोगियों को व्रत में स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों की जगह फाइबर रिच फूड का सेवन करना चाहिए।

लंबे समय तक भूखा ना रहें डायबिटीज रोगी व्रत के दौरान लंबे समय तक खाली पेट ना रहें। शुगर रोगियों को हर तीन घंटे के अंतराल में हल्का-फुल्का हेल्दी खाते रहना चाहिए। ऐसा ना करने पर डायबिटीज रोगियों की शुगर बढ़ सकती है।

हाइड्रेटेड रहें व्रत के दौरान डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। जिससे व्यक्ति को थकान-कमजोरी महसूस होने लगती है। ऐसे में डायबिटीज रोगियों को खासतौर पर उपवास के दौरान अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी या नारियल पानी को डाइट में शामिल करना चाहिए।

फ्राइड चीजों से रहें दूर व्रत के दौरान ज्यादा तली-भुनी चीजें खाने से परहेज करें। ऐसी चीज आपके पाचन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। व्रत में हमेशा ताजे फल और हल्के आहार का सेवन आस्था और सेहत, दोनों को बनाए रखता है।