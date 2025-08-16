आखिर क्यों पेट की एक्सरसाइज करने के बाद भी बेली फैट कम नहीं होता, डॉक्टर ने बताया ये कारण know why only belly fat exercise crunches etc not reduce belly fat, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थknow why only belly fat exercise crunches etc not reduce belly fat

आखिर क्यों पेट की एक्सरसाइज करने के बाद भी बेली फैट कम नहीं होता, डॉक्टर ने बताया ये कारण

Reduce Belly Fat: लगातार कई महीनों से क्रंच और दूसरी पेट की एक्सरसाइज करने के बाद भी मनचाहा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। दरअसल, इसके पीछे बॉडी का साइंस है। जिसमे मुताबिक केवल शरीर के एक हिस्से की एक्सरसाइज करने से वहां का फैट तेजी से कम नहीं होता। जानें कारण

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 05:14 PM
share Share
Follow Us on
आखिर क्यों पेट की एक्सरसाइज करने के बाद भी बेली फैट कम नहीं होता, डॉक्टर ने बताया ये कारण

मोटापा कई सारी बीमारियों को न्योता देता है। खासतौर पर बेली फैट, अगर पेट पर फैट ज्यादा है तो ये ना केवल ओबेसिटी के खतरे को बढ़ाता है बल्कि इससे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने की वजह से हार्ट डिसीज का रिस्क रहता है। इसलिए बेली फैट को घटाना जरूरी होता है। लेकिन बढ़े पेट को कम करने के लिए अगर आप केवल क्रंचेज और दूसरी केवल पेट से जुड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो इससे बेली फैट कम नहीं होता। जिसकी वजह से काफी सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। दरअसल, शरीर के किसी खास हिस्से का वजन घटाने के लिए केवल उस स्पेसिफिक जगह की एक्सरसाइज करने से फर्क कम पड़ता है। जानें क्या कहते हैं डॉक्टर।

इन वजहों से कम नहीं होता बेली फैट

दरअसल, जब केवल क्रंचेज और बेली फैट की एक्सरसाइज करते हैं तो इससे विजिबल इफेक्ट नहीं दिखता। ये हैं इसके कारण

फैट लॉस सिस्टमेटिक होता है

जब तक आप फुल बॉडी वर्कआउट नहीं करते तब तक विजिबल इफेक्ट नहीं दिखता। क्योंकि पेटी की एक्सरसाइज करने और कैलोरी कम खाने की वजह से शरीर एनर्जी के लिए इडिबल फैट सेल्स को तोड़ता है। लेकिन ये फैट सेल्स पेट के होंगे ये जरूरी नहीं। बॉडी सिस्टमेटिक तरीके से शरीर के हर हिस्से से फैट सेल्स को तोड़ती है। जिसकी वजह से फुल बॉडी वर्कआउट बेली एक्सरसाइज की तुलना में ज्यादा तेजी से असर करता है। इसलिए केवल पेट की एक्सरसाइज करने से बेली फैट घटने का असर बहुत कम दिखता है।

तेजी से बेली फैट घटाने के लिए क्या करें

तेजी से बेली फैट घटाना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस बेस्ड एक्सरसाइज करें। जिससे मेटाबॉलिक रेट बढ़े साथ ही मसल टोन होकर इम्प्रूव हो। इसके साथ ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पूरी बॉडी ज्यादा स्लिम और स्कल्पटेड दिखती है।

इसके साथ ही न्यूट्रिशन का भी पूरा ध्यान रखें। प्रोटीन, फाइबर के साथ जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को डाइट में खाएं। ये बॉडी को जरूरी एनर्जी देने में मदद करेंगे

इसके साथ ही पूरी नींद जरूरी है और स्ट्रेस को खुद से दूर रखें। नींद पूरी होने से मसल्स के रिकवरी में ज्यादा मदद मिलती है। इसलिए शरीर के एक हिस्से का भी वजन घटाना है तो पूरे बॉडी का वर्कआउट जरूरी है।

Weight Loss Diet Belly Fat

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।