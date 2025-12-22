Hindustan Hindi News
सरसों के साग को यूं ही नहीं कहते सर्दियों का सुपरफूड, मिलते हैं ये 5 गजब के फायदे

संक्षेप:

Health Benefits Of Sarson Ka Saag : क्या आप जानते हैं सरसों का साग सिर्फ आपके स्वाद का ही नहीं बल्कि आपकी सेहत का भी खास ख्याल रखता है। इसमें मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की गर्माहट बनाए रखकर व्यक्ति को जल्दी-जल्दी बीमार पड़ने से बचाते हैं।

Dec 22, 2025 07:51 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Health Benefits Of Eating Sarson Ka Saag : सर्दियां आते ही ज्यादातर भारतीय रसोई साग की खुशबू से महकने लगती है। पंजाबी परिवारों में तो इसके साथ मक्खन और मक्की की रोटी का कॉम्बो बनाकर परोसा जाता है। क्या आप जानते हैं सरसों का साग सिर्फ आपके स्वाद का ही नहीं बल्कि आपकी सेहत का भी खास ख्याल रखता है। इसमें मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की गर्माहट बनाए रखकर व्यक्ति को जल्दी-जल्दी बीमार पड़ने से बचाते हैं। आइए जानते हैं सरसों का साग खाने से सेहत को मिलते हैं क्या गजब के फायदे।

सरसों का साग खाने से सेहत को मिलते हैं ये 5 फायदे

इम्यूनिटी करता है बूस्ट

सरसों के साग में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स सर्दी-जुकाम, फ्लू और वायरल इंफेक्शन जैसी समस्याओं से बचाव करते हैं। इसका सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने में मदद करता है।

पाचन तंत्र रखता है दुरुस्त

सरसों के साग में मौजूद हाई फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करके मेटाबॉलिज्म बेहतर बनाता है, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है।

हड्डियां और जोड़ों को देता है मजबूती

कैल्शियम, विटामिन के और आयरन से भरपूर होने के कारण सरसों का साग हड्डियों को मजबूत बनाकर जोड़ों के दर्द में राहत देता है। सर्दियों में इसका सेवन शरीर को जरूरी गर्माहट प्रदान करता है।

दिल की सेहत का रखें ख्याल

सरसों का साग बैड कोलेस्ट्रॉल कम करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटी-कैंसर गुण फेफड़ों और अन्य तरह के कैंसर से बचाव करने में दद करते हैं।

एनीमिया और थकान रखें दूर

सरसों के साग में आयरन की अच्छी मात्रा मौजूद होती है, जो शरीर में खून की कमी दूर करके एनर्जी लेवल को अच्छा बनाए रखती है।

सलाह- यूं तो सरसों का साग खाने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं। बावजूद इसके ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से बचना चाहिए। अगर आपको पहले से ही थायरॉइड या पथरी की समस्या है तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसका सेवन करें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें

