Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थknow why latest fashion footwear trends cause foot pain and become the reason of rising foot problems
फैशन के चक्कर में सेहत न करें नजरअंदाज, जानें ट्रेंडी फुटवियर क्यों हैं दर्द का कारण

संक्षेप:

लोग सेहत की परवाह किए बिना बस ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में लगे रहते हैं। नतीजा, डॉक्टरों के पास ऐसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जिन्हें जूतों की वजह से पैर या टखने की दिक्कतें परेशान करने लगी हैं।

Dec 12, 2025 05:51 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share

आजकल फैशन की दुनिया में जूते सिर्फ जूते नहीं रहे, वे स्टाइल और पर्सनैलिटी का हिस्सा भी बन चुके हैं। हाई स्टिलेटोज, पॉइंटेड टो पम्प्स, चंकी स्नीकर्स या फ्लैट सैंडल फैशन इतनी जल्दी बदलता है कि लोग सेहत की परवाह किए बिना बस ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में लगे रहते हैं। नतीजा, डॉक्टरों के पास ऐसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जिन्हें जूतों की वजह से पैर या टखने की दिक्कतें परेशान करने लगी हैं। ग्लैमर के पीछे छिपी सच्चाई यह है कि आज का फैशन फुटवियर हमारे पैरों पर वो दबाव डाल रहा है जिसके लिए वे बने ही नहीं थे।

ट्रेंडी फुटवियर दर्द क्यों देते हैं?

सीके बिड़ला अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुज चावला कहते हैं कि गलत जूते पैरों की प्राकृतिक गति को बाधित करके दर्द, सूजन और लंबे समय में बनियन (गोखरू), हैमरटोज़, प्लांटर फैसीसाइटिस जैसी विकृतियों (deformities) का कारण बन सकते हैं, और घुटनों, कूल्हों व पीठ तक को प्रभावित कर सकते हैं। जो आजकल के कई ट्रेंडी फुटवियरकरते हैं।

1. हाई हील्स

हील्स खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन पैरों के लिए सबसे ज्यादा नुकसान भी वही करती हैं। जैसे ही हील ऊपर जाती है, पूरा बॉडी वेट आगे की तरफ चला जाता है और उंगलियां दबने लगती हैं। जिसकी वजह से पैरों को ये समस्याएं होने लगती हैं।

मेटाटार्सलजिया (Metatarsalgia)- पैर के अगले हिस्से (ball of foot) में होने वाली सूजन और तेज दर्द है

बूनियन (Bunions)- बड़े अंगूठे के पास हड्डी का उभरना

हैमरटोज (Hammertoes)- उंगलियों का मुड़कर दबाव में आ जाना

अकिलीज टेंडिनाइटिस (Achilles tendon)- टेंडन का सख्त होना जिससे एड़ी और टखने में दर्द

-कमर और घुटने का दर्द गलत पोस्चर और वजन के असमान बंटने के कारण

हील जितनी ऊंची और सोल जितना पतला नुकसान उतना ज्यादा।

2. नुकीले चोंच वाले जूते (Pointed-Toe Shoes)- फैशन में भले पसंद किए जाते हों, लेकिन ये उंगलियों को अप्राकृतिक तरीके से दबाते हैं। जिससे

-बूनियन

-नस दबना

-इंग्रोन टोनेल

-दर्दनाक कॉर्न्स

-समय के साथ उंगलियों का आकार भी बदल सकता है।

3. बैले फ्लैट जूते- दिखने में आरामदायक, लेकिन इनमें आर्च सपोर्ट या कुशनिंग लगभग ना के बराबर होती है। जिससे-

-प्लांटर फेशिआइटिस

-एड़ी का दर्द

-टखने में खिंचाव

क्योंकि बिना सपोर्ट के पैर हर कदम पर ज्यादा मेहनत करते हैं।

4. चंकी स्नीकर्स और प्लेटफॉर्म शूज- भारी और मोटे सोल भले ट्रेंडी हों, पर ये स्थिर नहीं होते। कठोर तलवों की वजह से पैर स्वाभाविक रूप से मुड़ नहीं पाता, जिससे:

-बैलेंस बिगड़ सकता है

- टखना मुड़ने (sprain) की संभावना बढ़ जाती है

-चलने का तरीका बदल जाता है, घुटने और कूल्हे पर दबाव बढ़ता है

ट्रेंड्स के पीछे का सोशल प्रेशर

सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर कल्चर का दबाव इतना है कि लोग जानते हुए भी बस ‘स्टाइल’ के लिए असुविधाजनक जूते पहन लेते हैं ।

लंबे समय तक खड़े रहना, इवेंट्स में फॉर्मल दिखना, या ‘सुंदरता में दर्द छिपा है’ वाली मानसिकता ये सब पैर की समस्याओं को बढ़ाते हैं।

अब तो युवा लड़कियां भी उन समस्याओं से जूझ रही हैं जो उम्र बढ़ने के बाद दिखती थीं।

फुट हेल्थ कैसे बचाएं?

स्टाइल छोड़ने की जरूरत नहीं बस स्मार्ट तरीके से पहनना सीखें।

-रोजमर्रा में हील की ऊंचाई 2–2.5 इंच तक रखें

• वाइड टो-बॉक्स वाले जूते पहनें

• आर्च सपोर्ट के लिए ऑर्थोटिक्स इनसोल का इस्तेमाल करें

• जूते घिस जाएं तो बदल दें

• पैरों की मांसपेशियों को स्ट्रेच और एक्सरसाइज से मजबूत रखें

सलाह-

फैशन मजेदार है, खुद को व्यक्त करने का तरीका है लेकिन पैरों की कीमत पर नहीं। थोड़ी जागरूकता, थोड़ी समझदारी और थोड़े संयम से आप ट्रेंड भी फॉलो कर सकते हैं और दर्द से भी दूर रह सकते हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें

