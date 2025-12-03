Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थknow why ent experts says cold weather worsen chronic sinusitis precautions to help you stay safe
क्या ठंड का मौसम क्रोनिक साइनसिसिस को बदतर बना देता है ? सुरक्षित रखेंगे ये उपाय

क्या ठंड का मौसम क्रोनिक साइनसिसिस को बदतर बना देता है ? सुरक्षित रखेंगे ये उपाय

संक्षेप:

सीके बिड़ला अस्पताल की ईएनटी एक्सपर्ट डॉ. दीप्ति सिन्हा, कहती हैं कि एलर्जी और साइनस के लक्षण अक्सर एक जैसे होते हैं, इसलिए लोग लंबे समय तक इसे सिर्फ एलर्जी मानकर इलाज करते रहते हैं, जिससे साइनस की सूजन और इन्फेक्शन बढ़ते जाते हैं।

Wed, 3 Dec 2025 08:58 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ठंड का मौसम शुरू होते ही सर्दी-जुकाम और फ्लू का खतरा भी बढ़ जाता है। जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है, लोगों में छींक आना, नाक बहना, नाक बंद होना, या आंखों में पानी आना जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। हालांकि इन लक्षणों को ज्यादातर लोग सर्दियों की सामान्य एलर्जी समझकर अकसर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो बार-बार होने वाले लक्षण धीरे-धीरे एक 'क्रॉनिक साइनसाइटिस' का रूप ले सकते हैं। सीके बिड़ला अस्पताल की ईएनटी एक्सपर्ट डॉ. दीप्ति सिन्हा, कहती हैं कि एलर्जी और साइनस के लक्षण अक्सर एक जैसे होते हैं, इसलिए लोग लंबे समय तक इसे सिर्फ एलर्जी मानकर इलाज करते रहते हैं, जिससे साइनस की सूजन और इन्फेक्शन बढ़ते जाते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है एलर्जी का खतरा?

सर्दियों में ठंडी, सूखी हवा, हीटर का इस्तेमाल, धूल के कण (डस्ट माइट्स), और बंद कमरों में फफूंदी से नाक के रास्ते में जलन हो सकती है। जिससे सांस लेने में दिक्कत, खांसी और साइनस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों को पहले से एलर्जिक राइनाइटिस की दिक्कत है, उनमें यह बार-बार सूजन ट्रिगर करती है। जब यह सूजन कई हफ्तों तक बनी रहती है, तो साइनस का नेचुरल ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है और बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिलता है। यानी हल्की-सी एलर्जी धीरे-धीरे 12 हफ्तों से ज्यादा चलने वाली क्रॉनिक साइनुसाइटिस में बदल सकती है।

क्रोनिक साइनसाइटिस के लक्षण

विशेषज्ञों के अनुसार, क्रोनिक साइनसाइटिस एक धीमी और लगातार चलने वाली बीमारी है, जिसके लक्षण, जैसे कि नाक बंद होना, चेहरे पर दबाव, बार-बार सिरदर्द, और गाढ़ा स्राव, 12 सप्ताह या उससे अधिक समय तक बने रहते हैं। कई बार लोग इस समस्या को लंबा खिंचा हुआ जुकाम या हल्की एलर्जी समझकर लापरवाही कर देते हैं।

क्रोनिक साइनसाइटिस के लिए घरेलू उपाय

क्रोनिक साइनसाइटिस से बचाव के लिए नमक के पानी से नाक साफ करना, भाप लेना और एलर्जन से बचना सर्दियों में फायदेमंद हो सकता है। ये उपाय जलन और सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे बलगम ढीला होता है और नाक की जकड़न से राहत मिलती है।

डॉक्टर के पास कब जाएं

अगर क्रोनिक साइनसाइटिस के लक्षण बने रहते हैं, तो ईएनटी (कान, नाक और गला) विशेषज्ञ एंडोस्कोपी या सीटी स्कैन जैसी जांच करते हैं ताकि नाक के अंदर पॉलिप्स, सेप्टम में विकृति (टेढ़ी दीवार) या अन्य संरचनात्मक समस्याओं का पता लगाया जा सके, जो लक्षणों को बढ़ा रहे हैं।

डॉक्टर की सलाह

सर्दियों की एलर्जी को हल्के में न लें, खासकर तब अगर आपको हर साल यही समस्या होती है। जल्दी ध्यान देने से दिक्कत बढ़ने से रुकती है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।