क्या ठंड का मौसम क्रोनिक साइनसिसिस को बदतर बना देता है ? सुरक्षित रखेंगे ये उपाय

ठंड का मौसम शुरू होते ही सर्दी-जुकाम और फ्लू का खतरा भी बढ़ जाता है। जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है, लोगों में छींक आना, नाक बहना, नाक बंद होना, या आंखों में पानी आना जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। हालांकि इन लक्षणों को ज्यादातर लोग सर्दियों की सामान्य एलर्जी समझकर अकसर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो बार-बार होने वाले लक्षण धीरे-धीरे एक 'क्रॉनिक साइनसाइटिस' का रूप ले सकते हैं। सीके बिड़ला अस्पताल की ईएनटी एक्सपर्ट डॉ. दीप्ति सिन्हा, कहती हैं कि एलर्जी और साइनस के लक्षण अक्सर एक जैसे होते हैं, इसलिए लोग लंबे समय तक इसे सिर्फ एलर्जी मानकर इलाज करते रहते हैं, जिससे साइनस की सूजन और इन्फेक्शन बढ़ते जाते हैं।

सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है एलर्जी का खतरा? सर्दियों में ठंडी, सूखी हवा, हीटर का इस्तेमाल, धूल के कण (डस्ट माइट्स), और बंद कमरों में फफूंदी से नाक के रास्ते में जलन हो सकती है। जिससे सांस लेने में दिक्कत, खांसी और साइनस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों को पहले से एलर्जिक राइनाइटिस की दिक्कत है, उनमें यह बार-बार सूजन ट्रिगर करती है। जब यह सूजन कई हफ्तों तक बनी रहती है, तो साइनस का नेचुरल ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है और बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिलता है। यानी हल्की-सी एलर्जी धीरे-धीरे 12 हफ्तों से ज्यादा चलने वाली क्रॉनिक साइनुसाइटिस में बदल सकती है।

क्रोनिक साइनसाइटिस के लक्षण विशेषज्ञों के अनुसार, क्रोनिक साइनसाइटिस एक धीमी और लगातार चलने वाली बीमारी है, जिसके लक्षण, जैसे कि नाक बंद होना, चेहरे पर दबाव, बार-बार सिरदर्द, और गाढ़ा स्राव, 12 सप्ताह या उससे अधिक समय तक बने रहते हैं। कई बार लोग इस समस्या को लंबा खिंचा हुआ जुकाम या हल्की एलर्जी समझकर लापरवाही कर देते हैं।

क्रोनिक साइनसाइटिस के लिए घरेलू उपाय क्रोनिक साइनसाइटिस से बचाव के लिए नमक के पानी से नाक साफ करना, भाप लेना और एलर्जन से बचना सर्दियों में फायदेमंद हो सकता है। ये उपाय जलन और सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे बलगम ढीला होता है और नाक की जकड़न से राहत मिलती है।

डॉक्टर के पास कब जाएं अगर क्रोनिक साइनसाइटिस के लक्षण बने रहते हैं, तो ईएनटी (कान, नाक और गला) विशेषज्ञ एंडोस्कोपी या सीटी स्कैन जैसी जांच करते हैं ताकि नाक के अंदर पॉलिप्स, सेप्टम में विकृति (टेढ़ी दीवार) या अन्य संरचनात्मक समस्याओं का पता लगाया जा सके, जो लक्षणों को बढ़ा रहे हैं।