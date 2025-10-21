सर्दियां शुरू होते ही क्यों बढ़ने लगता है सर्दी-जुकाम और फ्लू का खतरा, एक्सपर्ट मे बताएं 4 कारण

Hindustan Hindi News
Tue, 21 Oct 2025 04:59 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
दिवाली के बाद जैसे-जैसे हवा में ठंड बढ़ने लगती है, लोगों के बीच छींक, नाक बंद होना, सूखी खांसी, गले में खराश जैसी शिकायतें भी बढ़ जाती हैं। बहुत से रोगी इस दौरान डॉक्टरों के पास एलर्जी, अस्थमा (Asthma) और साइनस जैसी दिक्कतों के साथ पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर क्यों सर्दियों की शुरुआत में, जब मौसम में ठंडी हवा होती है, तब लोगों के लिए एलर्जी और रेस्पिरेटरी (सांस से जुड़ी) बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ जाता है? सीके बिरला हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट, डॉ. विकास मित्तल ने इसके पीछे 4 बड़े कारण बताए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में।

हवा में बढ़ जाते हैं परागकण, फफूंदी और धूल-मिट्टी के कण

डॉ. विकास मित्तल का कहना है कि जब हवा तेज होती है, तो वो वातावरण में मौजूद परागकण (pollen grains), फफूंदी, धूल-मिट्टी और हवा के प्रदूषक कणों को उड़ा देती है। इसका मतलब यह है कि हमारे आस-पास की हवा में इन एलर्जन (allergens) की मात्रा अचानक बढ़ जाती है। ऐसे में जो लोग पहले से एलर्जी, अस्थमा या साइनसाइटिस जैसी बीमारियों से परेशान रहते हैं, उनमें छींक, नाक बहना, नाक बंद होना, खांसी और सांस फूलना जैसी समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इतना ही नहीं जो लोग एलर्जिक नहीं भी हैं, उन्हें भी गले में खराश, सूखी खांसी या सांस की तकलीफ जैसी दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा में मौजूद ये सूक्ष्म कण गले और फेफड़ों में पहुंचकर जलन और सूजन पैदा करते हैं।

हवा इन एलर्जनों को दूर-दूर तक ले जाती है

हवा सिर्फ इन्हें उड़ाती नहीं, बल्कि बहुत दूर तक फैला भी देती है। इसका असर खासकर शहरों में ज्यादा देखा जाता है, जहां पहले से प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ रहता है। जिसकी वजह से हवा में धूल, धुआं, परागकण और प्रदूषक कणों की मिलीजुली परत बन जाती है, जो सांस के रास्ते (airways) में सूजन बढ़ाती है और अस्थमा या COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) जैसे मरीजों की हालत बिगाड़ देती है।

हवा से घट जाती है नमी, सूख जाते हैं श्वसन मार्ग

तेज हवा चलने पर वातावरण की नमी कम हो जाती है। हवा के सूखने से हमारी नाक और गले के अंदर की झिल्ली (mucosa) भी सूख जाती है। ये झिल्ली शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा होती है जो वायरस और बैक्टीरिया को फेफड़ों तक जाने से रोकती है। जब यह परत सूख जाती है, तो शरीर की इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है और व्यक्ति के लिए सर्दी, खांसी, साइनस इंफेक्शन, ब्रोंकाइटिस या यहां तक कि निमोनिया तक होने का खतरा बढ़ जाता है। यब समस्या खासकर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों में ज्यादा देखी जाती है।

हवा से वायरस और बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं

हवादार मौसम में संक्रमण फैलने की स्पीड भी बढ़ जाती है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है, तो उसके मुंह और नाक से निकलने वाले सूक्ष्म कण हवा में घुल जाते हैं। तेज हवा इन कणों को दूर तक ले जाती है, जिससे दूसरों तक संक्रमण जल्दी पहुंच सकता है। यही वजह है कि सर्दियों के शुरू होते ही सर्दी-जुकाम, फ्लू, साइनस और गले के इंफेक्शन के केस बढ़ जाते हैं।

इस मौसम में बचाव के लिए क्या करें ?

1. AQI और Pollen Count चेक करें- अगर किसी दिन हवा में प्रदूषण और परागकण का स्तर ज्यादा हो, तो बाहर निकलने से बचें।

2. मास्क पहनें- बाहर जाना जरूरी हो तो N95 या anti-pollution मास्क लगाएं।

3. घर की खिड़कियां बंद रखें- खासकर तेज हवा वाले दिनों में, और अगर संभव हो तो HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करें।

4. नाक की सफाई रखें- रोजाना सेलाइन ड्रॉप्स या जलनेति से नाक साफ करें।

5. भाप लें- दिन में एक-दो बार भाप लेने से नाक और गले की सूजन कम होती है।

6. पानी ज्यादा पिएं- शरीर और हवा में नमी बनाए रखना बेहद जरूरी है।

7. हाथ धोते रहें- इससे संक्रमण फैलने की संभावना कम होती है।

सलाह

सर्दी के मौसम में हवा सिर्फ ठंडक नहीं लाती, बल्कि एलर्जन, प्रदूषण और संक्रमण के लिए भी रास्ता खोल देती है। इसलिए, अगर आपको बार-बार छींक, नाक बंद, गले में खराश या खांसी जैसी शिकायतें हो रही हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। थोड़ा ध्यान और सावधानी रखकर आप इस मौसम में अपनीसेहत का ख्याल रख सकते हैं।

