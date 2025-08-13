एक नहीं 3 तरह का होता है निप्पल डिस्चार्ज, जानें कारण और कब बढ़ जाता है बीमारी का खतरा know what is nipple discharge types causes and when you must visit to see doctor, हेल्थ टिप्स - Hindustan
know what is nipple discharge types causes and when you must visit to see doctor

एक नहीं 3 तरह का होता है निप्पल डिस्चार्ज, जानें कारण और कब बढ़ जाता है बीमारी का खतरा

Types of nipple discharge: ऐसी किसी महिला, जो ना तो प्रेग्नेंट है और ना ही अपने शिशु को स्तनपान करवाती है, लेकिन उसे निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है तो यह सामान्य नहीं है। आइए जानते हैं क्या होता है निप्पल डिस्चार्ज, यह कितने तरह का होता है और इसके पीछे के कारण क्या हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 06:17 PM
एक नहीं 3 तरह का होता है निप्पल डिस्चार्ज, जानें कारण और कब बढ़ जाता है बीमारी का खतरा

प्रेग्नेंसी के दौरान एक महिला का शरीर कई तरह के बदलाव से होकर गुजरता है। इसी बदलाव में निप्पल डिस्चार्ज भी शामिल होता है। आमतौर पर प्रेग्नेंसी के आखिरी दिनों या डिलीवरी के तुरंत बाद ब्रेस्टफीडिंग के दौरान होने वाले निप्पल डिस्चार्ज की प्रक्रिया को पूरी तरह सामान्य माना जाता है। लेकिन, ऐसी किसी महिला, जो ना तो प्रेग्नेंट है और ना ही अपने शिशु को स्तनपान करवाती है, लेकिन उसे निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है तो यह सामान्य नहीं है। आइए जानते हैं क्या होता है निप्पल डिस्चार्ज, यह कितने तरह का होता है और इसके पीछे के कारण क्या हैं।

क्या होता है निप्पल डिस्चार्ज?

निप्पल डिस्चार्ज एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जिसका मतलब एक या दोनों निप्पलों से खास किस्म के फ्लूइड का डिस्चार्ज होना होता है। यह प्रकिया प्रेग्नेंसी और ब्रेस्टफीडिंग के दौरान पूरी तरह सामान्य मानी जाती है। लेकिन, महिला अगर प्रेग्नेंट या ब्रेस्टफीड नहीं करवा रही है और उसे निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है तो यह किसी गंभीर रोग का खतरा हो सकता है।

क्यों होता है निप्पल डिस्चार्ज?

प्रेग्नेंसी और ब्रेस्टफीडिंग के दौरान होने वाला निप्पल डिस्चार्ज आमतौर पर हार्मोनल और ब्रेस्ट टिश्यूज में बदलाव की वजह से होता है। इसके अलावा कई बार स्तनों में समस्या होने पर भी निप्पल डिस्चार्ज हो सकता है। बता दें, निप्पल डिस्चार्ज पीले, हरे और लाल रंग का हो सकता है।

निप्पल डिस्चार्ज के कारण

फाइब्रोसिस्ट ब्रेस्ट- ब्रेस्ट में गांठ या दर्द की शिकायत के बाद होने वाला निप्पल डिस्चार्ज फाइब्रोसिस्ट ब्रेस्ट या प्रीमेनोपॉज का संकेत हो सकता है। फाइब्रोसिस्ट ब्रेस्ट होने पर महिला को हरा, पीला, ब्राउन रंग का निप्पल डिस्चार्ज हो सकता है।

हार्मोनल मेडिकेशन- इस तरह का निप्पल डिस्चार्ज हार्मोनल पिल्स लेने की वजह से भी हो सकता है।

ब्रेस्ट इंफेक्शन- ब्रेस्ट इंफेक्शन होने पर भी निप्पल डिस्चार्ज हो सकता है। इस तरह के निप्पल डिस्चार्ज का रंग पीला और हरा होता है।

निप्पल डिस्चार्ज कितने तरह का होता है

मिल्की डिस्चार्ज- इस रंग का डिस्चार्ज पूरी तरह से सामान्य और सुरक्षित माना जाता है। ज्यादातर मामलों में महिलाएं जब अपने शिशु को स्तनपान करवाना छोड़ देती हैं, तब उन्हें कुछ समय के लिए इस रंग का डिस्चार्ज हो सकता है।

क्लियर डिस्चार्ज- इस तरह का डिस्चार्ज आमतौर पर सामान्य माना जाता है। लेकिन बिना किसी कारण निप्पल से डिस्चार्ज होने पर नजरअंदाज करें।

खून वाला डिस्चार्ज- यह पेपिलोमा का लक्षण हो सकता है, जो एक तरह का ट्यूमर होता है। इससे पीड़ित महिला को ब्रेस्ट में इरिटेशन महसूस हो सकती है। कई मामलों में यह कैंसर का संकेत भी माना जाता है।

Health Tips

