पेट की चर्बी से जल्द चाहते हैं छुटकारा, तो ये है सीढ़ियां चढ़ने का सही तरीका

कई हेल्थ रिपोर्ट्स बताती हैं कि रोजाना कुछ देर सीढ़ियां चढ़ना न सिर्फ आसान काम है, बल्कि यह हाई-इंटेंसिटी कार्डियो की तरह काम भी करता है। जिससे पेट की चर्बी तेजी से बर्न होती है।

Jan 05, 2026 10:39 pm IST
अगर आप जिम की महंगी मेंबरशिप या डांस क्लास लेने के बावजूद अपना बेली फैट कम नहीं कर पा रहे हैं तो ये काम आपके घर और ऑफिस की सीढ़ियां बड़े आराम से कर सकती हैं। सुनकर हो सकता है आप हैरान हो जाएं लेकिन यह बात सच है। अगर आप अपने पेट के आसपास की चर्बी को जल्दी पिघलाना चाहते हैं तो सीढ़ियां चढ़ना आपके लिए एक बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइज हो सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे बस एक थका देने वाला काम समझकर जल्दबाजी में करते हैं। सच तो यह है कि अगर आप सही तकनीक और बॉडी पोस्चर के साथ सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो यह न केवल आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, बल्कि बहुत कम समय में ही आपकी कमर को सुडौल और फ्लैट बनाने में भी मदद करेगा। कई हेल्थ रिपोर्ट्स बताती हैं कि रोजाना कुछ देर सीढ़ियां चढ़ना न सिर्फ आसान काम है, बल्कि यह हाई-इंटेंसिटी कार्डियो की तरह काम भी करता है। जिससे पेट की चर्बी तेजी से बर्न होती है। स्टडीज बताती हैं कि यह HIIT (हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग) जैसा प्रभाव देता है, जो बेली फैट कम करने में सामान्य वॉकिंग या जॉगिंग से ज्यादा प्रभावी है।

पेट की चर्बी कम करने के लिए सीढ़ियां चढ़ने का आसान और सही तरीका

धीरे-धीरे शुरुआत करते हुए आगे बढ़ें

अगर आपने अभी-अभी सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया है तो सबसे पहले छोटे-छोटे अभ्यासों से शुरू करें। 5 से 10 मिनट तक एक गति से लगातार सीढ़ियां चढ़ने का लक्ष्य रखें। शुरुआत में हो सकता है यह आपको ज्यादा असरदार ना लगे लेकिन ये छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़ा असर डालते हैं। समय के साथ आप मजबूत और सहज होते जाएंगे, धीरे-धीरे समय और सीढ़ियां चढ़ने की संख्या बढ़ाते जाएं। धीरे-धीरे और लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलेगी।

सीढ़ियां चढ़ने के लिए सही मुद्रा का रखें ध्यान

सीढ़ियां चढ़ने का पूरा आनंद लेने के साथ चोट से बचने के लिए अपने पोस्चर का भी खास ख्याल रखें। इसके लिए सीढ़ी चढ़ते हुए अपनी पीठ सीधी रखें, कंधे शिथिल रखें और पेट की मांसपेशियों को कसकर रखें। हर सीढ़ी पर पैर की उंगलियों की जगह पूरा पैर रखें। ऐसा करने से आपके घुटनों की सुरक्षा होती है और यह सुनिश्चित होता है कि कूल्हे, जांघें और पिंडली जैसी सही मांसपेशियां काम कर रही हैं।

आराम भी जरूरी

किसी भी अच्छे फिटनेस रूटीन की तरह, सीढ़ियां चढ़ने के लिए भी आराम का समय निकालें। आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए आराम और मरम्मत का समय चाहिए होता है। इसके लिए हफ्ते में 3 से 4 बार सीढ़ियां चढ़ने का लक्ष्य रखें और बीच-बीच में आराम करें। इससे आपके शरीर को ठीक होने का समय मिलता है और चोट लगने का खतरा कम होता है।

फिटनेस का आसान लक्ष्य रखें

खुद को प्रेरित रखने के लिए स्पष्ट और छोटे लक्ष्य निर्धारित करना एक शानदार तरीका है। इसके लिए शुरुआत ऐसे लक्ष्यों से करें जैसे 'बिना रुके 10 सीढ़ियां चढ़ना' या 'महीने के अंत तक लगातार 15 मिनट तक चढ़ाई करना'। एक लक्ष्य हासिल करने के बाद, खुद को शाबाशी दें और एक नया लक्ष्य निर्धारित करें। ये छोटी-छोटी जीत आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और दीर्घकालिक आदतें बनाने में मदद करती हैं।

यह क्यों काम करता है?

सीढ़ियां चढ़ने से आपके पैर मजबूत होते हैं, हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है, कैलोरी बर्न होती है और सहनशक्ति बढ़ती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस एक्सरसाइज को कहीं भी, कभी भी कर सकते हैं। यह पेट की चर्बी को कम करने का मुफ्त, आसान और बेहद असरदार तरीका है। तो अगली बार जब आप लिफ्ट देखें, तो उसे छोड़कर सीढ़ियों का इस्तेमाल करें।

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं।
