गर्मी में भी क्यों बिना ओढ़े नहीं आती कुछ लोगों को नींद, जानें कारण

सोने के लिए लोग अलग-अलग तरह की आदतों को अपनाते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्हें बिना चादर ओढ़े नींद नहीं आती है? अगर हां, तो इस आर्टिकल में जानिए क्यों कुछ लोगों में होती है ये आदत।

जहां कुछ लोगों को बिस्तर पर लेटते ही तुरंत नींद आ जाती है तो वहीं कुछ लोगों को नींद पाने के लिए खूब मशक्कत करनी पड़ती है। अच्छी नींद के लिए आरामदायक गद्दा या तकिया तो जरूरी होता ही है, वहीं कुछ लोगों के लिए ब्लैंकेट भी जरूरी होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिना ओढ़े नींद नहीं आती। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो भरी गर्मी में भी ब्लैंकेट ओढ़कर सोना पसंद करते हैं। अगर हां, तो यहां जानिए इस आदत के होने की वजह।

साइकोलॉजिकल और शारीरिक कारणों की वजह से कुछ लोगों को बिना ब्लैंकेट ओढ़े नींद नहीं आती।

1) तापमान नियंत्रण जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर का तापमान स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है और एक कंबल इस तापमान परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करता है।

2) हार्मोनल इफेक्ट कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि कंबल सेरोटोनिन और मेलाटोनिन नामक हार्मोन के स्राव को उत्तेजित कर सकता है, जो आराम और नींद को बढ़ावा देते हैं।

3) सुरक्षा की फीलिंग ओढकर सोने की आदत के पीछे साइकोसॉजिकल कारण भी हो सकता है। कंबल ओढ़कर सोने पर कुछ लोगों को सुरक्षित महसूस हो सकता है। इसे ओढ़ने पर बहुत ज्यादा सतर्कता कम हो जाती है और आप आराम से सो जाते हैं।

4) आदत कंबल ओढ़कर सोना एक आदत बन सकती है और कंबल न होने से नींद का पैटर्न बिगड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए इसके बिना नींद आना मुश्किल हो सकता है। खुद को कंबल या चादर से ढकना सर्कैडियन रिदम का एक अहम हिस्सा है।

5) शांत इफेक्ट कंबल का हल्का दबाव आपकी हार्ट स्पीड को कम कर सकता है और पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र को एक्टिव कर सकता है, जिससे आप सेफ महसूस करते हैं।