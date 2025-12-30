गैस को मोटापा तो नहीं समझ रहे आप? ये 5 तरीके बताएंगे बैली फैट और ब्लोटिंग में फर्क

संक्षेप: Belly Fat VS Bloating : बेली फैट और ब्लोटिंग के बीच फर्क समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि दोनों को ठीक करने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। आइए जानते हैं क्या है बेली फैट और ब्लोटिंग के बीच फर्क।

अकसर शीशे के आगे खड़े होते ही सामने नजर आने वाली तोंद आपको शर्मिंदा करती है और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सुबह उठने पर तो पेट इतना फूला हुआ नहीं था, जितना खाना खाने के बाद लग रहा है तो यह आपकी अकेले की समस्या नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लोग पेट फूलने को पेट की चर्बी समझकर परेशान रहते हैं। जबकि कई बार इसका संबंध सिर्फ ब्लोटिंग से ही जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में बेली फैट और ब्लोटिंग के बीच फर्क समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि दोनों को ठीक करने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। आइए जानते हैं क्या है बेली फैट और ब्लोटिंग के बीच फर्क।

क्या है बेली फैट और ब्लोटिंग के बीच फर्क समय का रखें ध्यान ब्लोटिंग- सुबह उठते समय अगर आपका पेट बिल्कुल सपाट बना रहता है, लेकिन खाना खाने के बाद या दिन ढलते-ढलते गुब्बारे की तरह फूल जाता है, तो यह ब्लोटिंग की समस्या है।

पेट की चर्बी- पेट के आसपास जमा चर्बी कभी भी समय के साथ नहीं बदलती है। अगर सुबह सोकर उठने पर भी पेट उतना ही बाहर है जितना रात को था, तो यह बेली फैट है।

2. छूकर महसूस करें ब्लोटिंग- ब्लोटिंग में पेट कड़ा और तना हुआ महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई दबाव है।

पेट की चर्बी- पेट की चर्बी छूने पर नरम और स्पंजी महसूस होती है। अगर पेट के हिस्से को उंगलियों से पकड़ने पर वह लटकता हुआ महसूस होता है, तो वह फैट है।

3. शरीर का हिस्सा ब्लोटिंग- ब्लोटिंग की समस्या से पीड़ित व्यक्ति का पूरा पेट या ऊपरी हिस्सा फूला हुआ महसूस हो सकता है। यह गैस या अपच के कारण होता है।

पेट की चर्बी- यह आमतौर पर पेट के निचले हिस्से या कमर के किनारों पर जमा होती है।

4. शारीरिक लक्षण ब्लोटिंग- ब्लोटिंग की समस्या होने पर व्यक्ति को अक्सर डकार, गैस, पेट में गुड़गुड़ाहट या कब्ज जैसे लक्षण महसूस होते हैं।

पेट की चर्बी- पेट की चर्बी बढ़ने पर कोई शारीरिक दर्द या असहजता महसूस नहीं होती, बस कपड़ों की फिटिंग में दिक्कत आती है और वो टाइट हो जाते हैं।

5. सिंपल टेस्ट एक हफ्ते तक हेल्दी डाइट लें (कम नमक, कम शुगर, ज्यादा पानी, फाइबर वाली चीजें)। अगर पेट जल्दी फ्लैट हो जाता है तो समझ जाएं सिर्फ ब्लोटिंग की समस्या थी। लेकिन अगर डाइट बदलने पर भी कोई बदलाव नहीं आता तो बेली फैट की समस्या है। जिसके लिए एक्सरसाइज और अच्छी डाइट की जरूरत होगी।

ब्लोटिंग होने पर तुरंत क्या करें ? पैदल चलें- खाना खाने के बाद 15 मिनट की वॉक गैस पास करने में मदद करती है।

नमक कम करें- ज्यादा सोडियम शरीर में पानी रोकता है, जिससे ब्लोटिंग होती है।

अजवाइन का पानी- यह गैस और भारीपन को कम करने का सबसे बेहतरीन देसी नुस्खा है।

बेली फैट कम करने के लिए क्या करें? मीठा छोड़ें- पेट की चर्बी का सबसे बड़ा दुश्मन 'शुगर' है। सोडा, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई और पैक जूस से पूरी तरह दूरी बना लें।

सही वर्कआउट चुनें- रोजाना 30 मिनट तेज पैदल चलना , दौड़ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, साइकिल चलाना या तैरना बेली फैट को तेजी से घटाता है।

भरपूर नींद लें- कम सोने से शरीर में 'कॉर्टिसोल' (स्ट्रेस हार्मोन) बढ़ता है, जो सीधे पेट की चर्बी को बढ़ाता है। कम से कम 7-8 घंटे सोएं।

तनाव कम करें- तनाव में रहने वाले लोगों का पेट अक्सर बाहर निकल आता है। इसके लिए योग या मेडिटेशन का सहारा लें।