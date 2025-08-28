घर पर ब्लड प्रेशर चेक करने में कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां? जानें सही तरीका

स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं तो हेल्थ स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। घर पर वजन, हार्टबीट,ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर चेक करते रहें तो आप गंभीर स्थिति में पहुंचने से बच सकते हैं। यहां आप जान सकते हैं कि घर पर बीपी चेक करते वक्त क्या गलती नहीं करनी चाहिए।

ब्लड प्रेशर चेक करते रहना एक अच्छी आदत है। कई बार अचानक बीपी बढ़ने या घटने पर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं तो खासकर बीपी मशीन रखनी चाहिए। वैसे तो मैनुअल ब्लड प्रेशर मशीन को ऑथेटिंक माना जाता है। हालांकि डिजिटल मशीन लोगों को ज्यादा सुविधाजनक लगती है। आप जब ब्लड प्रेशर नापते हैं तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि गलत रीडिंग ना आए। दूसरी जरूरी चीज है कि दिन में एक बार लिए गए ब्लड प्रेशर पर भरोसा ना करें बल्कि दो से तीन बार रीडिंग लें तब आपको सही जानकारी मिल पाएगी। जानें आप कैसे सही रीडिंग पा सकते हैं।

समय का ध्यान रखें ब्लड प्रेशर नापने के लिए आपको सही समय चुनना चाहिए। जैसे सुबह उठने के आधे से एक घंटे बाद और फिर रात को सोने से पहले। आप दिन में नाश्ते या खाने के बाद भी एक रीडिंग ले सकते हैं।

सही हो पोजीशन आप जिसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हों उसे पहले कम से कम 5 मिनट तक चुपचाप बैठने को कहें। इसके बाद उन्हें ऐसे बैठाएं के उनके पैर जमीन पर टच करें। उनका बायां हाथ मेज पर सीधा हो और यह ज्यादा ऊपर-नीचे नहीं बल्कि हार्ट के लेवल पर रखें। हथेली को ऊपर की तरफ रखें और कुर्सी पर पीछे अपनी पीठ टिका लें।

ऐसे लगाएं मशीन मशीन का पट्टा लगाते वक्त बांह पर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। जब कफ लगाएं तो इसे बांह में ऊपरी तरफ कोहनी से एक इंच ऊपर लगाएं। पट्टे को ऐसे लगाना है कि ट्यूब बांह के बाहरी तरफ रहे। मशीन में निशान भी दिया होगा।

थोड़ा गैप रखें पट्टे को कसकर बांह पर लपेटें लेकिन इतना गैप रखें कि दो उंगलियां अंदर चली जाएं। जब ये पट्टा फूलेगा तो आपको बहुत दर्द नहीं होना चाहिए।

हिलें नहीं जब मशीन ठीक से सेट हो जाए तो उसके बाद इसे ऑन करें। जिसका बीपी लिया जा रहा है उसे हिलना-डुलना नहीं है, ना ही बातें करनी चाहिए। मशीन का कफ पहले फूलेगा फिर वापस अपनी स्थिति में आएगा इससे मशीन रीडिंग ले लेगी। कुछ देर में आपको स्क्रीन पर रीडिंग दिखेगी। अगर रीडिंग ना आए तो एक बार फिर से ट्राई कर लें।

2-3 बार लें रीडिंग मॉनिटर करते समय 2-3 बार रीडिंग लें क्योंकि जरूरी नहीं कि एक बार में सही आया हो। सुबह उठकर अगर एक्सरसाइज करते हैं तो पहले ब्लड प्रेशर चेक करें उसके बाद एक्सरसाइज चेक करें लेकिन उठते ही बीपी नहीं लेना है।