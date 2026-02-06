शीशे में बदला-बदला सा दिख रहा है चेहरा? जानें क्या है ‘कॉर्टिसोल फेस’, लक्षण और उपाय
Cortisol Face Symptoms : चेहरे पर बेवजह की सूजन, गोलपन या 'पफीनेस' महज थकान नहीं, बल्कि 'कोर्टिसोल फेस' की निशानी हो सकता है। जब शरीर में स्ट्रेस हार्मोन (कोर्टिसोल) का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहता है, तो यह आपके चेहरे की बनावट को बदलकर रख देता है।
क्या आपको शीशे में अपना चेहरा हर समय गोल और आंखें सूजी हुई नजर आती है? कई लोग चेहरे में महसूस होने वाले इन बदवालों को नींद की कमी या थकान समझकर अकसर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यह 'कोर्टिसोल फेस' का भी नतीजा हो सकता है। जी हां, तनाव सिर्फ आपके दिमाग पर ही नहीं, बल्कि आपके चेहरे पर भी अपनी छाप छोड़ सकता है। चेहरे पर बेवजह की सूजन, गोलपन या 'पफीनेस' महज थकान नहीं, बल्कि 'कोर्टिसोल फेस' की निशानी हो सकता है। जब शरीर में स्ट्रेस हार्मोन (कोर्टिसोल) का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहता है, तो यह आपके चेहरे की बनावट को बदलकर रख देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही आदतों और डॉक्टरी सलाह से इसे न केवल पहचाना जा सकता है, बल्कि पूरी तरह ठीक भी किया जा सकता है।
क्या होता है कॉर्टिसोल
सीके बिड़ला हॉस्पिटल (दिल्ली) की फिजिशियन डॉ. मनीषा अरोड़ा कहती हैं कि कॉर्टिसोल एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो हमारी एड्रिनल ग्रंथियों से बनता है। इसे आम भाषा में 'स्ट्रेस हार्मोन' कहा जाता है। यह शरीर का अलार्म सिस्टम और एनर्जी रेगुलेटर है। असल में, यह सिर्फ आपातकालीन स्थितियों में निकलने के लिए बना है ताकि शरीर सर्वाइवल को प्राथमिकता दे सके।
जब स्ट्रेस लगातार बना रहता है
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम का दबाव, पैसों की चिंता, नींद की कमी और लगातार मोबाइल-लैपटॉप पर लगे रहना, ये सब शरीर को लगातार स्ट्रेस में रखते हैं। इस कारण कॉर्टिसोल का स्तर लंबे समय तक ऊंचा बना रहता है। जब शरीर में कॉर्टिसोल लेवल हफ्तों या महीनों तक अधिक बना रहता है, तो यह शरीर की मदद करने की जगह उसे ही नुकसान पहुंचाने लगता है। ऐसी स्थिति में शरीर पेट, गर्दन और चेहरे के आसपास फैट जमा करने लगता है। जंक और मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ती है, नींद खराब होती है, इम्युनिटी कमजोर होती है और मांसपेशियां भी टूटने लगती हैं।
क्या है ‘कॉर्टिसोल फेस’?
'कॉर्टिसोल फेस' कोई मेडिकल टर्म नहीं है, लेकिन यह उन शारीरिक बदलावों को बताती है जो लंबे समय तक बढ़े हुए कॉर्टिसोल के कारण चेहरे पर दिखने लगते हैं। इसका गंभीर रूप कुशिंग सिंड्रोम में दिखता है, जहां चेहरा गोल होकर 'मून फेस' जैसा दिखने लगता है।
कॉर्टिसोल फेस के लक्षण
चेहरे पर सूजन आना, आंखों के नीचे पफीनेस, गाल और जॉलाइन की शेप का कम हो जाना, इसके सामान्य लक्षण हैं। कॉर्टिसोल शरीर में फैट का वितरण बदल देता है, जिससे हाथ-पैर पतले और चेहरा ज्यादा भरा हुआ दिख सकता है, भले ही वजन ज्यादा न बढ़ा हो। साथ ही, यह त्वचा में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाता है जिससे मुंहासे हो सकते हैं। कॉर्टिसोल कोलेजन और इलास्टिन को भी तोड़ता है, जिससे त्वचा पतली और ढीली दिखने लगती है।
क्या कॉर्टिसोल फेस ठीक किया जा सकता है?
कॉर्टिसोल फेस अक्सर लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्या है और इसे काफी हद तक रिवर्स किया जा सकता है। इसके लिए महंगे क्रीम या ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों में बदलाव की जरूरत है।
लाइफस्टाइल के किन बदलावों से मिलेगा फायदा
अच्छी और पूरी नींद, हरी सब्जियां, फाइबर और ओमेगा-3 से भरपूर एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट, नियमित वॉक या एक्सरसाइज, योग या पिलाटेस, सही हाइड्रेशन, और जरूरत हो तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट-ये सभी कॉर्टिसोल लेवल को संतुलित करने में मदद करते हैं। जब शरीर का हार्मोनल संतुलन सुधरता है, तो चेहरा भी धीरे-धीरे अपनी सामान्य और स्वस्थ अवस्था में लौटने लगता है।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
