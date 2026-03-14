क्या आप जानतें हैं शब्दों की हीलिंग पावर? स्किन, हेयर एंड नेल्स पर होता है गहरा असर

Healing Power Of Words: अगर शरीर के अंदरूनी अंगों में दिक्कत होगी तो इसका सीधा असर स्किन, हेयर एंड नेल्स पर दिखता है। ऐसे वक्त में केवल हेल्दी फूड एंड लाइफस्टाइल ही काम नहीं आती बल्कि आपके वर्ड्स का भी इफेक्ट होता है। जानें क्या होता है हीलिंग पावर ऑफ वर्ड्स। जो मेंटल के साथ फिजिकल भी असर करता है।

फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना भी जरूरी होता है और इस काम में आपके शब्द भी बेहद इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो शब्द आप मुंह से निकालते हैं उनका असर केवल आपको मानसिक शांति ही नहीं पहुंचाता बल्कि इसका सेहत पर भी असर होता है। इस हीलिंग पावर के बारे में कई सारी रिसर्च तो बताती ही हैं, साथ ही आयुर्वेद के डॉक्टर भी इसके बारे में बताते हैं। जब आप हीलिंग पावर को समझ लेते हैं तो ये आपके लाइफ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इससे आपके मन में छिपे पुराने इमोशनल घाव भी भरते हैं। अब ये शब्दों किसी भी रूप में हो सकते हैं। किसी दूसरे के साथ माइंडफुल कम्यूनिकेशन, सेल्फ टॉक या फिर पॉजिटिव सोच। जब आप किसी ना किसी तरह से पॉजिटिव शब्दों को लाइफ में ऐड करेंगे तो इसका असर खुद ही नजर आने लगेगा।

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क्या हैं हीलिंग वर्ड्स अब समझना होगा कि आखिर हीलिंग वर्ड्स कौन से होते हैं। तो बता दें कि ये हीलिंग वर्ड्स होंगे पॉजिटिव, जो आपकी आत्मा को शुद्ध करने और अच्छे विचारों को पैदा करेंगे।

ऐसे शब्द जो आपको खुद की वैल्यू करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं।

आखिर हीलिंग वर्ड्स के पीछे कौन सा साइंस छिपा है रिसर्च दिखाते हैं कि पॉजिटिव और खास तरह के वर्ड दिमाग के खास न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट करते हैं, आपकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं और इसका असर व्यवहार में भी दिखता है।

सोच में पॉजिटिविटी लाने से स्ट्रेस हार्मोंस जैसे कॉर्टिसोल कम होता है।

जब आप किसी के साथ सहानूभुति के साथ बातचीत यानि कम्यूनिकेशन करते हैं तो इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, जिससे ट्रस्ट और बॉन्डिंग की बढ़ती है।

जब इंसान सोच-समझकर अच्छे वर्ड्स को यूज करता है तो इससे निगेटिव सोच खत्म होती है और मानसिक रूप से शांति मिलती है।