फैटी लिवर की अनदेखी पड़ सकती है भारी! जानिए लक्षण, हेल्थ को खतरा और रिवर्स करने के असरदार तरीके

फैटी लिवर एक गंभीर समस्या है। अगर इस पर सही तरह से ध्यान न दिया जाए तो ये दिक्कत बड़ी हो सकती है और समय के साथ कई बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है। यहां जानिए फैटी लिवर के लक्षण, हेल्थ को खतरा और रिवर्स करने के असरदार तरीके।

क्या आप भी फैटी लिवर की समस्या को नॉर्मल समझते हैं?अगर हां, तो ये गलती ना करें, क्योंकि नॉर्मल दिखने वाली ये कॉमन समस्या बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। भले ही इसके लक्षण हल्के हों और इससे आपको कोई परेशानी ना हो लेकिन समय के साथ ये गंभीर समस्या बन सकती है। फैटी लिवर होने पर कोशिकाओं में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाता है। लिवर में थोड़ा फैट होता है, लेकिन अगर यह लिवर के कुल वजन के 5 या 10 प्रतिशच से ज्यादा हो जाए, तो इसे फैटी लिवर कहा जाता है। ये समस्या शराब पीने वालों में ज्यादा होती है, जिसे अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहा जाता है। हालांकि आजकल खराब लाइफस्टाइल, गलत खान-पान और मोटापे के कारण नॉन -अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का शिकार हो रहे हैं। अगर आप या आपके जानने में कोई फैटी लिवर का शिकार हो रहा है तो यहां जानिए इस समस्या को रिवर्स करने के असरदार तरीके।

समस्या रिवर्स करने से पहले जानें लक्षण क्योंकि ये एक साइलेंट समस्या है इसलिए इसके शुरुआती लक्षण नहीं दिखते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द या भारीपन, लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना, भूख कम लगना और जी मिचलाना, अचानक वजन कम होना और त्वचा और आंखों में पीलापन आने जैसे लक्षण दिख सकते हैं।

फैटी लिवर कैसे रिवर्स करें वजन करना होगा कम फैटी लिवर को ठीक करने के लिए डॉक्टर शिव कुमार सरीन वजन कम करने की बात कहते हैं। इस समस्या से निपटने का अचूक उपाय यह है कि आप अपने मौजूदा वजन का कम से कम 10 प्रतिशत वजन कम करें। अगर आप इतना वजन घटा लेते हैं, तो लिवर में जमा एक्स्ट्रा फैट अपने आप गलने लगता है और लिवर की सूजन भी कम हो जाती है।

समय के मुताबिक खाएं। देर रात यानी 10 या 11 बजे खाना खाने से लिवर पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है। इसलिए सभी एक्सपर्ट्स सूर्यास्त के बाद भारी भोजन न करने की सलाह देते हैं। रात का खाना सूर्यास्त के आसपास या रात 8 बजे से पहले खा लें ताकि सोने से पहले आपके शरीर के बैक्टीरिया और लिवर को खाना पचाने का पर्याप्त समय मिल सके।

खान-पान में बदलाव करें आप जितना खाते हैं उस पर गौर करें और पोर्शन कंट्रोल पर ध्यान दें। इसके अलावा जब आपको लगे कि पेट भर गया है, तो वहीं रुक जाएं और कोशिश करें कि अपनी सामान्य डायट से आधा खाना ही खाएं। इसके अलावा खाने में तेल और घी की मात्रा कम करें। इन सभी के अलावा हरी सब्जियां, सलाद और फाइबर वाली चीजें खाने में शामिल करें और प्रोसेस्ड या जंक फूड से पूरी तरह दूरी बनाएं।

नोट-मामूली सिरदर्द या बदन दर्द होने पर तुरंत एंटीबायोटिक्स या पेनकिलर खाने की आदत लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। इस आदत से बचे।

फैटी लिवर से हेल्थ को खतरा -रिपोर्ट्स की मानें तो फैटी लिवर से पीड़ित लोगों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा आम लोगों की तुलना में दोगुना हो जाता है। क्योंकि लिवर खराब होने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, जो धमनियों को ब्लॉक करते हैं।

- खराब लिवर फंक्शन का सीधा असर किडनी पर भी पड़ता है। फैटी लिवर के मरीजों में आगे चलकर किडनी काम करना कम देती हैं, जिसकी वजह से खतरा बढ़ जाता है।

-मेटाबॉलिज्म बिगड़ने और खून की धमनियों में फैट जमने के कारण ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो जाता है। ऐसे में कुछ लोगों को हाई बीपी की समस्या हो सकती है।

-फैटी लिवर के कारण शरीर में 'इंसुलिन रेजिस्टेंस' पैदा होता है। जिससे ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है।