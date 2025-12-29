Hindustan Hindi News
आंखों से ही नहीं नाखून देखकर भी लगाया जा सकता है हाई कोलेस्ट्रॉल का पता, नजर आते हैं 5 रेड फ्लैग

आंखों से ही नहीं नाखून देखकर भी लगाया जा सकता है हाई कोलेस्ट्रॉल का पता, नजर आते हैं 5 रेड फ्लैग

संक्षेप:

5 Warning Sign Of High Cholesterol : क्या आप जानते हैं शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का अलर्ट आपकी आंखों के आसपास की स्किन ही नहीं बल्कि आपके नाखून भी देते हैं। आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर नाखूनों पर कौन से 5 लक्षण दिखाई देने लगते हैं।

Dec 29, 2025 03:52 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
खराब व्यस्त जीवनशैली और वर्कआउट की कमी, ज्यादातर लोगों के लिए बढ़ते कोलेस्ट्रॉल का कारण बनती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर शरीर में मौजूद अतिरिक्त वसा आंखों के आसपास के कोमल ऊतकों में रिसकर सिर्फ छोटे-छोटे पीले धब्बे बनाती है। जिसे जैंथेलस्मा का शुरुआती संकेत भी माना जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल दिल और खून की नसों से जुड़ी खतरनाक बीमारियों का जोखिम बढ़ाती है। क्या आप जानते हैं शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का अलर्ट आपकी आंखों के आसपास की स्किन ही नहीं बल्कि आपके नाखून भी देते हैं। आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर नाखूनों पर कौन से 5 लक्षण दिखाई देने लगते हैं।

क्या होती है हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या

हाई कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में वसा (लिपिड) की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे धमनियों में प्लाक बनता है और वे संकीर्ण हो जाती हैं, जिससे हृदय रोग, स्ट्रोक और दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है।

Warning Sign Of High Cholesterol
कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर नाखूनों में नजर आते हैं ये 5 लक्षण

फीके नाखून

शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने पर कई बार नाखूनों का रंग बदल जाता है और वे फीके नजर आने लगते हैं। अगर नाखून सामान्य गुलाबी रंग की जगह फीके या सफेद दिखें, तो यह कम ब्लड सर्कुलेशन का संकेत है, जो हाई कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा होता है।

नाखूनों पर धारियां

नाखूनों में बदलाव अक्सर कोलेस्ट्रॉल या हृदय रोग जैसी किसी अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या के कारण होता है। नाखूनों पर उभरी हुई धारियां, जिन्हें ओनिकोरेक्सिस कहा जाता है, पोषण की कमी और एनीमिया जैसी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी हो सकती हैं।

नाखूनों का देरी से बढ़ना

अगर आपको लगता है कि नाखून ट्रिम करने के बाद आपके नाखून वापस बढ़ने में बहुत समय लेते हैं, तो यह हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है। ऐसा तब होता है जब आपके शरीर में रक्त प्रवाह कम हो जाता है।

नाखूनों का टेढ़ा होना

उच्च कोलेस्ट्रॉल आपके नाखूनों को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे वे मुड़ जाते हैं और उनकी नोक स्पंजी हो जाती है। यह अक्सर कोलेस्ट्रॉल असंतुलन के कारण लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी का संकेत होता है।

नीले या बैंगनी रंग के नाखून

उच्च कोलेस्ट्रॉल का एक और संकेत यह हो सकता है कि आपके नाखून नीले या बैंगनी रंग के हो जाएं। यदि आपको कोई भी बदलाव नजर आए, तो देरी न करें, बल्कि तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

Health Tips

