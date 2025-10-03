इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं पानी चाहिए तांबे की बोतल का पानी, फायदा नहीं होगा नुकसान

Side Effects Of Drinking Copper Bottle Water : सेहत के लिए इतना फायदेमंद होते हुए भी क्या आप जानते हैं कुछ लोगों को तांबे का पानी फायदे जगह नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं किन लोगों को तांबे का पानी पीने से परहेज करना चाहिए।

सेहत को दुरुस्त रखने के लिए अक्सर लोग तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने की सलाह हैं। तांबा एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। यही वजह है कि तांबे की बोतल का पानी पीने से पाचन में सुधार, कब्ज से राहत, बॉडी डिटॉक्स, इम्यूनिटी बूस्ट और वेट लॉस में मदद मिलती है। सेहत के लिए इतना फायदेमंद होते हुए भी क्या आप जानते हैं कुछ लोगों को तांबे का पानी फायदे जगह नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं किन लोगों को तांबे का पानी पीने से परहेज करना चाहिए।

विल्सन रोग से पीड़ित लोग विल्सन रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जिसमें शरीर अतिरिक्त तांबे को ठीक से बाहर निकालने में असमर्थ होता है, जिसके परिणामस्वरूप यकृत, मस्तिष्क और आंखों जैसे अंगों में तांबा जमा होकर नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में विल्सन रोग में कॉपर की बोतल से अतिरिक्त तांबा लेना स्थिति को और बिगाड़ सकता है। ऐसे लोग अपनी दवाओं के साथ खाने-पीने पर कंट्रोल रखें। पानी पीने के लिए स्टेनलेस स्टील या ग्लास बोतल का उपयोग करें।

कॉपर एलर्जी वाले लोग कुछ लोगों को कॉपर से एलर्जी होती है, जो त्वचा पर जलन, खुजली या गंभीर प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। पानी के माध्यम से कॉपर का सेवन भी इन लक्षणों को ट्रिगर कर सकता है। अगर आपका धातु एलर्जी का इतिहास है, तो पैच टेस्ट करवाएं। अपने लिए पानी पीने के लिए प्लास्टिक-फ्री ग्लास बोतल चुनें।

गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं शरीर में अतिरिक्त कॉपर की मात्रा भ्रूण या शिशु के विकास को प्रभावित कर सकती है। गर्भावस्था में हार्मोनल बदलावों से कॉपर का अवशोषण बढ़ जाता है, जो जोखिम पैदा करता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह के बिना कॉपर पानी न पिएं। सादा फिल्टर्ड पानी ही पर्याप्त है।

किडनी या लीवर रोगी शरीर के ये अंग कॉपर को फिल्टर करने में असमर्थ होते हैं, जिससे विषाक्तता बढ़ सकती है। ऐसा करने से लीवर डैमेज, किडनी फेलियर या अन्य सेहत से जुड़ी जटिलताएं हो सकती हैं। ऐसे में अपने रोजाना कॉपर इनटेक को सीमित रखें। बोतल को साफ रखें, लेकिन उपयोग न करें। ऐसे लोगों के लिए ग्लास या स्टेनलेस स्टील बेहतर विकल्प हैं।