सर्दियों में आग सेंकना पड़ सकता है भारी, शरीर को होते हैं ये 5 बड़े नुकसान

संक्षेप: Aag Sekne Ke Nuksan : सर्दियों में आग सेंकना भले ही बेहद सुकून भरा लग सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका यह सुकून आपकी सेहत को कई गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकता है? खासकर तब जब आप बंद कमरे में या बहुत करीब बैठकर आग सेंकते हैं।

घने कोहरे और धुंध के बीच खुद को ठंड से सुरक्षित रखने के लिए आपने अकसर कई लोगों को सड़क किनारे बैठकर आग सेंकते हुए देखा होगा। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग अंगीठी, बॉनफायर या लकड़ी की आग तापते हैं। सर्दियों में आग सेंकना भले ही बेहद सुकून भरा लग सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका यह सुकून आपकी सेहत को कई गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकता है? खासकर तब जब आप बंद कमरे में या बहुत करीब बैठकर आग सेंकते हैं। बता दें, आग के धुएं में बारीक कण (पार्टिकुलेट मैटर), कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसें मौजूद होती हैं, जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक होती हैं। खासकर बंद जगह में या देर तक धुएं के संपर्क में रहने से ये सेहत के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं। आइए जानते हैं सर्दियों में आग सेंकने से सेहत को होते हैं क्या नुकसान।

सर्दियों में आग तापने से होने वाले नुकसान एयर क्वालिटी ही नहीं सेहत भी होती है खराब लकड़ी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, पीएम2.5 (सूक्ष्म कण), और हानिकारक कार्बनिक यौगिक निकलते हैं, जो इनडोर हवा को जहरीला बना देते हैं। इस धुएं के दीर्घकालिक संपर्क से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं।

सांस की तकलीफ आग का धुआं श्वसन प्रणाली में सूजन, जलन, खांसी, घरघराहट और सांस लेने में कठिनाई पैदा करता है, जो अस्थमा या सीओपीडी (COPD) जैसे पुराने रोगों वाले लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है।

कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिटी लकड़ी, कोयला जलने से उत्पन्न गंधहीन कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) गैस सिरदर्द, मतली, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसे टॉक्सिसिटी लक्षण पैदा करती है, जो गंभीर मामलों में मस्तिष्क क्षति या मृत्यु का कारण बन सकती है। यह सर्दियों में, विशेषकर बंद कमरों में अंगीठी जलाने से फैलती है।

आंख और त्वचा में जलन आग से निकलने वाला धुआं और कण आंखों और स्किन में जलन पैदा कर सकते हैं। लंबे समय तक आग के संपर्क में रहने से आग का धुआं आंख, नाक और गले को नुकसान पहुंचाने लगता है। ये धुंआ आंखों में जलन, सूजन, आंखों में पानी, ड्राईनेस, खुजली और लालपन जैसी दिक्कतों के साथ त्वचा में सूजन व खुजली पैदा कर सकता है।

हृदय रोग आग तापने से सांस के जरिए जहरीले कण शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे हृदय पर दबाव पड़ता है, अनियमित धड़कन , हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम 70 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। यह विशेष रूप से पहले से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप या मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है।

सावधानियां धुएं से दूर रहें- हवा की दिशा में बैठें, ताकि धुआं आपके मुंह पर न आए। आग से कम से कम 3-5 फीट दूर बैठें।

बंद जगह में न तापें आग- कमरे में अंगीठी या कोयला न जलाएं। अच्छी हवा आए इसके लिए खिड़की-दरवाजे खुले रखें। आग हमेशा किसी खुली जगह पर ही जलाएं। बंद जगह पर आग जलाने से धुआं रुक जाएगा और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।

सूखी और साफ लकड़ी इस्तेमाल करें- गीली लकड़ी या प्लास्टिक-रबर आग में न जलाएं, इससे ज्यादा धुआं और जहरीली गैसें बनती हैं।

समय सीमित रखें- लंबे समय तक आग न तापें, बीच-बीच में ब्रेक लेकर खुली फ्रेश हवा में जाएं।