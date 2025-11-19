Hindustan Hindi News
पोषण से भरपूर कटरीना कैफ की एवोकाडो स्मूदी कैसे बनाएं?

संक्षेप: कटरीना कैफ अपनी फिटनेस और ग्लोइंग स्किन के लिए पौष्टिक और नेचुरल स्मूदीज को डाइट में शामिल करती हैं। उनका पसंदीदा एवोकाडो स्मूदी ना सिर्फ एनर्जी देती है बल्कि स्किन और डाइजेशन के लिए भी अच्छी है।

Wed, 19 Nov 2025 04:16 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Katrina Kaif Healthy Smoothie Recipe: स्वस्थ और ग्लोइंग स्किन के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ अपने फिटनेस रूटीन में हमेशा नेचुरल और पौष्टिक चीजों को शामिल करती हैं। उनका पसंदीदा हेल्दी ड्रिंक- एवोकाडो स्मूदी ना सिर्फ एनर्जी देता है बल्कि स्किन, हेयर और डाइजेशन को भी सपोर्ट करता है। इस स्मूदी में एवोकाडो, बनाना, चिया सीड्स, कोको पाउडर, नारियल तेल और पुदीना जैसे सुपरफूड्स शामिल होते हैं जो इसे हेल्दी और फिलिंग बनाते हैं। अगर आप भी कटरीना की तरह फिट रहना चाहते हैं तो यह आसान लेकिन पावरफुल रेसिपी आपकी डेली डाइट में जरूर शामिल हो सकती है। यह स्मूदी ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट, प्री-वर्कआउट ड्रिंक या शाम के हेल्दी स्नैक के रूप में परफेक्ट है।

आवश्यक सामग्री: 1 पका हुआ एवोकाडो, 1 केला (प्राकृतिक मिठास के लिए), 1 टेबलस्पून चिया सीड्स, 1 टीस्पून नारियल तेल, कुछ पुदीने की पत्तियां, 1 टीस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून शहद या 2–3 खजूर (ऑप्शनल), 1 कप ठंडा पानी या बादाम/नारियल दूध

बनाने की विधि (Method)

  • एक ब्लेंडर में एवोकाडो और केला डालें ताकि स्मूदी को क्रीमी टेक्सचर मिले।
  • अब इसमें चिया सीड्स, नारियल तेल और कोको पाउडर मिलाएं।
  • ताजगी के लिए पुदीने की पत्तियां और बैलेंस्ड फ्लेवर के लिए नींबू का रस डालें।
  • अगर आपको हल्की मिठास चाहिए तो शहद या खजूर जोड़ें।
  • अब इसमें पानी या कोई भी प्लांट-बेस्ड मिल्क डालें और 20–30 सेकंड ब्लेंड करें। स्मूथ, क्रीमी और गाढ़ी ड्रिंक तैयार है।

फायदे

  • एवोकाडो त्वचा को ग्लो देता है और हेल्दी फैट्स से एनर्जी बढ़ाता है।
  • केला फाइबर और पोटैशियम का बढ़िया स्रोत है- डाइजेशन को सपोर्ट करता है।
  • चिया सीड्स ओमेगा-3 और प्रोटीन लॉन्ग-लास्टिंग फुलनेस देते हैं।
  • कोको पाउडर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, मूड और स्किन हेल्थ दोनों के लिए फायदेमंद।
  • नारियल तेल मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है।
  • पुदीना और नींबू ताजगी के साथ डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करते हैं।

Katrina Kaif

