करवा चौथ का व्रत खोलते समय बिल्कुल ना खाएं ये चीजें, पेट हो जाएगा गड़बड़

सूर्योदय से चांद निकलते समय तक निर्जला व्रत करने के बाद करवा चौथ पर महिलाएं जब व्रत खोलती हैं तो अक्सर ऐसा खाना खा लेती हैं कि अगले ही दिन उनका डाइजेशन बिगड़ जाता है, इसलिए जानें कौन से फूड्स को खाना अवॉएड करना चाहिए।

करवा चौथ का व्रत शादीशुदा महिलाएं सुख और सौभाग्य के साथ पति के लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। व्रत में सूर्योदय से लेकर चांद को अर्घ्य देने तक निर्जला उपवास किया जाता है। महिलाएं इस दौरान ना ही कुछ खाती हैं और ना ही पानी पीती हैं। लगातार कई घंटे तक बिना खाना-पानी के रहने की वजह से हाइड्रेशन की कमी हो जाती है, वहीं एनर्जी और ब्लड ग्लूकोज भी प्रभावित होता है। और अगर किसी तरह की हेल्थ से जुड़ी दिक्कत है तो ये समस्या और बढ़ जाती है। क्योंकि व्रत खोलने के बाद महिलाएं मिठाईयां, पूड़ी-पकौड़े जैसे फ्राइड स्नैक्स और दूसरे कई सारे डिशेज को खाने लगती हैं। जिसकी वजह से ना केवल डाइजेशन बिगड़ता है बल्कि ग्लूकोज लेवल भी स्पाइक होता है।

शरीर को घंटों बाद जब खाना-पानी देने की जरूरत हो यानि व्रत जब खोला जाए तो सोच समझकर खाएं। जानें कौन से फूड पाचन के लिए हल्के होते हैं और आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिससे पेट गड़बड़ नहीं होता। वहीं किस तरह के फूड्स को खाना अवॉएड करना चाहिए या कम मात्रा में खाना चाहिए।

शरीर को रिहाइड्रेट करें पानी के साथ अगर आप पूरे दिन निर्जला व्रत रही हैं तो सबसे पहले शरीर को हाइड्रेट करने की जरूरत होती है। इसलिए सबसे पहले पानी पिएं। हालांकि ध्यान रहे कि पानी भी धीरे-धीरे, एक-एक घूंट रुक कर पिएं। एक बार में ही ढेर सारा पानी ना पिएं। अचानक पानी पीने से घबराहट महसूस हो तो थोड़ा रुककर पिएं। पानी के अलावा नारियल पानी भी पिया जा सकता है। लेकिन पानी के अलावा कुछ भी पीने के लिए अपने हेल्थ कंडीशन का ध्यान जरूर रखें।

बहुत ज्यादा खाने से बचें व्रत खोलने के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में हरगिज ना खाएं। शुरुआत में एक दो निवाला ही खाएं या पूरे दिन की भूख के बाद कई बार महिलाएं अपने पोर्शन साइज को समझ नहीं पाती। जिससे खाते ही अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है और ब्लोटिंग हो जाती है। सबसे जरूरी है कि अपने खाने के पोर्शन साइज का ध्यान रखें और थोड़ा ही खाएं। एक बार में ना खाकर थोड़ा रुक-रुककर खाएं।

घर का बना बैलेंस मील खाएं डिनर के लिए बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खाने की बजाय घर के बैलेंस मील को खाएं। जिसमे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और जरूरी न्यूट्रिएंट्स शामिल हों। व्रत खोलने के लिए बहुत हैवी और स्पेशल मील की बजाय सिंपल दाल, चावल, रोटी, सब्जी जैसे फूड को खाएं। या मूंग दाल खिचड़ी और दही, वेजिटेबल दलिया खाएं। इसके अलावा डाइट में प्रोटीन के लिए पनीर, दही, टोफू जैसे फूड को शामिल करें।