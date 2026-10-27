करवाचौथ व्रत में शुगर, बीपी और थायरॉइड की दवा कब लें? एक्सपर्ट से जानें लें सही टाइमिंग
शुगर, बीपी या थायरॉइड की दवाई रेगुलर बेसिस पर लेती हैं, तो करवाचौथ व्रत वाले दिन इनकी सही टाइमिंग जानना जरूरी है। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई छोड़ना सही नहीं है। साथ ही किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए डाइट एक्सपर्ट सिमरत कथूरिया से जानते हैं।
करवाचौथ वाले दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन व्रत रखती हैं। इस दौरान सिर्फ सरगी खाई जाती है, जिसके बाद बिना कुछ खाए-पीए चाँद निकलने का इंतजार किया जाता है। हालांकि जिन महिलाओं को बीपी, थायरॉइड या डायबिटीज की समस्या है, उनके लिए अपनी दवाइयों की टाइमिंग को संभलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अक्सर समझ नहीं आता कि दवा खाली पेट लेनी है या सरगी के साथ। ऐसे में अपनी दवा छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस बीमारी के हिसाब से सही टाइमिंग का पता होना जरूरी है। साथ ही आपको कुछ छोटी-छोटी बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए। डाइट एक्सपर्ट सिमरत कथूरिया ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसी बारे में विस्तार से बताया है। आइए जानते हैं।
करवाचौथ पर थाइरॉयड की दवा कब लेनी है?
अगर आप थायरॉइड के लिए थायरोनॉर्म (Thyronorm) दवा लेती हैं, तो इसे सुबह उठते ही खाली पेट लें। करवाचौथ की सरगी खाने से 40 मिनट पहले आपको दवा ले लेनी है। सिमरत सलाह देती हैं कि एक रात पहले डिनर 8 बजे से पहले कर लें, ताकि सुबह दवा लेने तक आपकी 8-9 घंटे की फास्टिंग हो जाए।
डायबिटीज की दवा लेने की सही टाइमिंग
शुगर की दवा आप सरगी के साथ ले सकती हैं। एक्सपर्ट कहती हैं कि ध्यान रखें आपकी सरगी की थाली में फैट और कार्ब्स से ज्यादा हेल्दी फैट और प्रोटीन की मात्रा शामिल हो, ताकि दिनभर शुगर लेवल ज्यादा ड्रॉप ना हो। वहीं अगर आप डिनर में भी कोई दवा लेती हैं या इंसुलिन लगा रही हैं, तो फास्ट खोलने के बाद थोड़ा खाना खा कर ही लें।
बीपी की मेडिसिन कब लेनी है?
करवाचौथ वाले दिन ब्लड प्रेशर की दवा आप सरगी के साथ ले सकती हैं। इसके साथ नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट वॉटर लें, जिसके लिए आप पानी में नींबू, नमक, पुदीना और थोड़ा सा शहद मिला सकती हैं। साथ ही आपको सरगी में केला जरूर खाना है।
दिन में बीपी और शुगर चेक करती रहें
सिमरत बताती हैं कि करवाचौथ वाले दिन एक से दो बार अपना शुगर लेवल जरूर चेक करें। अगर ये 70 mg/dl से नीचे जा रहा है तो व्रत खोलने में ही समझदारी है। ठीक ऐसे ही अपना बीपी लेवल भी मॉनिटर करती रहें, अगर ये ज्यादा ड्रॉप हो रहा है तो अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए व्रत खोलने में ही भलाई है।
ध्यान रखने वाली जरूरी बातें
- अगर आपको शुगर, बीपी या थायरॉइड की समस्या है तो व्रत के दौरान चक्कर, कमजोरी, पसीना आना या शरीर में कंपकपाहट जैसे संकेत नजरअंदाज ना करें।
- बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई स्किप ना करें। व्रत के कारण टाइमिंग में बदलाव करना हो तो भी एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
- करवाचौथ की सरगी में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स शामिल करें। जैसे पनीर, तोफू, दही, बादाम, अखरोट और सीड्स। ये आपका पेट देर तक भरा हुए रखने में मदद करेंगे।
- व्रत खोलने के तुरंत बाद खूब सारी मिठाई, जूस और कार्ब्स लेने से बचें। इससे ब्लड शुगर लेवल तेजी से स्पाइक होगा।
- व्रत खोलने के बाद खाने की शुरुआत सब्जियों और प्रोटीन से करें। इसके बाद थोड़ी मात्रा में रोटी या चावल शामिल करें।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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