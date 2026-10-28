करवा चौथ की सरगी में क्या खाएं कि ना लगे भूख और ना हो सिर में दर्द, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें
करवा चौथ में सरगी का खास महत्व होता है, ये केवल सास की तरफ से दिया गया प्यार और आशीर्वाद ही नहीं होता बल्कि आपके पूरे दिन की एनर्जी की चाबी भी होती है। शरीर को पूरे दिन एक्टिव रखने के लिए जरूरी है कि सरगी में किन चीजों को खाएं और किन चीजों को नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें….
करवा चौथ की सरगी बेहद खास होती है। ये सास की तरफ से दी जाती है और इसे खाने के साथ ही व्रत की शुरुआत की जाती है। सरगी खाने का समय ब्रह्म मुहुर्त यानि सूर्योदय का होता है और ज्यादातर सरगी में महिलाएं फेनी, हलवा, पूड़ी जैसी चीजों को बनाकर खाती हैं। लेकिन सरगी में ऐसी चीजों को खाने से ना केवल पूरे दिन भूख महसूस होती है बल्कि काफी सारी महिलाओं को दिन ढलने के साथ ही सिर में तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। सरगी में ऐसा क्या खाएं कि पूरे दिन एनर्जेटिक फील करें और भूख भी ना लगे इसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट स्मृति कोचर ने फूड शेयर किए हैं।
सरगी में किन चीजों को नहीं खाना चाहिए
न्यूट्रिशनिस्ट स्मृति कोचर बताती हैं कि ज्यादातर महिलाएं सरगी में पोहा, इडली, उपमा, पराठा जैसी चीजों को खाती हैं जिनमे कार्ब्स ज्यादा होता है और ये कार्ब्स आपके शुगर लेवल को एक बार हाई कर देता है और जैसे ही एक से डेढ़ घंटे बीतते हैं और ये शुगर क्रैश होता है और नतीजा आपको भूख लगने लगती है। इसी भूख की वजह से ही पूरे दिन सिर में दर्द होता है क्योंकि आपको पानी भी नहीं पीना होता और शुगर लेवल तेजी से नीचे चला जाता है। जिसकी वजह से शाम होते-होते बहुत ज्यादा थकान का अनुभव होने लगता है। दिनभर आपका व्रत अच्छे से बीते और शुगर लेवल डाउन ना हो इसके लिए जरूरी है कि सरगी में प्रोटीन रिच फूड्स को शामिल करें।
सरगी में किन चीजों को खाएं
न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक सरगी में ऐसे फूड होने चाहिए जो प्रोटीन और फैट्स रिच हों और आपके पेट को देर तक भरा हुआ रखें। और अगले घंटे से ही शुगर क्रैश ना हो। इसलिए अपनी सरगी में पोहा, उपमा जैसी चीजों को खाने की बजाय इन फूड्स को खाएं-
पनीर का पराठा या टोफू का पराठा
पनीर का पराठा या टोफू का पराठा पूरी तरह से प्रोटीन रिच होगा। इसे आप देसी घी से बनाती हैं तो इसमे हेल्दी फैट्स भी आपको मिल जाएगा और आपका पेट काफी टाइम तक भरा रहेगा। आप चाहें तो पराठा बनाने की बजाय केवल घी में पनीर या टोफू को फ्राई करके भी खा सकती हैं। अगर आप कुकिंग से बचना चाहती हैं तो फ्राई पनीर या टोफू बेस्ट ऑप्शन होगा। ये भी आपके पेट को भरा रखने में मदद करेगा।
मूंग दाल का चीला या बेसन का चीला
सुबह की सरगी में मूंग दाल या बेसन का चीला भी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इसके बैटर में पनीर घिस कर ऐड कर लेते हैं या फिर साथ में पनीर की स्टफिंग तैयार करके साथ में खाते हैं तो ये परफेक्ट प्रोटीन रिच मील हो जाएगा और आपके पेट को देर तक भरा रखने में मदद करेगा।
प्रोटीन शेक
थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को दूध में भिगोकर रखे रहें और सुबह इन्हें अच्छी तरह से दूध में ब्लेंड कर लें। मिठास के लिए खजूर और केला भी डाल दें। आप चाहें तो थोड़ा सा सत्तू इसके साथ मिक्स कर लें और हैवी प्रोटीन शेक तैयार कर लें। ये शेक भी आपके पेट को देर तक भरा रखने में मदद करेगा और बहुत सारी कुकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी।
इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक
लंबे टाइम तक पानी ना पीने की वजह से डिहाइड्रेशन होता है और सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए अपने इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करें। नींबू के रस को पानी में घोलकर उसमे चीनी और नमक की बराबर मात्रा डालकर इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक तैयार करें या फिर नारियल पानी पिएं। अगर इन सब चीजों से बचना है तो मार्केट में मिलने वाले इलेक्ट्रोल को ले आएं और घोलकर पिएं। सरगी खाने के बाद सबसे आखिर में जब आप इस ड्रिंक को पीती हैं तो डिहाइड्रेशन जल्दी से नहीं होगा और आपके सिर का दर्द भी सुबह से ही स्टार्ट नहीं होगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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