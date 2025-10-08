Karwa Chauth 2025 Sargi : करवाचौथ की सरगी में जरूर शामिल करें ये 7 चीजें, नहीं महसूस होगी प्यास और कमजोरी

Sargi Foods To Stay Energetic During Fasting : सरगी की थाली में सही चीजों का चुनाव करने से महिला दिन भर ऊर्जावान बनी रह सकती है। ऐसे में करवाचौथ के व्रत में आस्था और सेहत दोनों अच्छी बनाए रखने के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि सरगी की थाली में किन चीजों को शामिल करना चाहिए।

करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास महत्व रखता है। यह निर्जला व्रत पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। जिसमें सास द्वारा दी जाने वाली सरगी की थाली, व्रत का एक विशेष हिस्सा होती है। बता दें, सरगी सुबह सूर्योदय से पहले खाई जाती है, जो व्रत के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के साथ व्रती महिला को प्यास नहीं लगने देती है। सरगी की थाली में सही चीजों का चुनाव करने से महिला दिन भर ऊर्जावान बनी रह सकती है। ऐसे में करवाचौथ के व्रत में आस्था और सेहत दोनों अच्छी बनाए रखने के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि सरगी की थाली में किन चीजों को शामिल करना चाहिए।

सरगी की थाली में जरूर शामिल करें ये 7 चीजें मिठाई सरगी की थाली में मिठाई रखना जरूरी माना जाता है। आप मिठाई में लड्डू, हलवा, बर्फी, मठरी या फेनी को शामिल कर सकते हैं। सरगी में मिठाई का सेवन शरीर को ऊर्जा और व्रत के लिए ताकत प्रदान करता है।

सूखे मेवे बादाम, काजू, पिस्ता, और किशमिश जैसे सूखे मेवे भी सरगी की थाली में शामिल किए जा सकते हैं। ये पौष्टिक होने के साथ दिनभर एनर्जी बनाए रखने में मदद करते हैं।

पराठा सरगी में पंजाबी लोग गेहूं के आटे की पूड़ी या पराठा जरूर शामिल करते हैं। इन पराठों को खासतौर पर घी में बनाया जाता है ताकि दिनभर भूख न लगे।

सब्जी सरगी की थाली में रखने के लिए हल्की मसालों वाली आलू की सूखी सब्जी या मिक्स वेज शामिल करें। यह पचाने में आसान होती है।

फल ताजे फल जैसे सेब, केला, अनार, या मौसमी सरगी की थाली में रखने से शरीर को हाइड्रेशन और कई तरह के विटामिन्स मिलते हैं।

दही या दूध से बनी चीजें दही, लस्सी, या रबड़ी को सरगी में शामिल करने से पेट को ठंडक मिलने के साथ पाचन अच्छा बना रहता है।

पानी या जूस सरगी की थाली में रखा नारियल पानी, छाछ, या फ्रेश जूस शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है।

श्रृंगार का सामान (वैकल्पिक) कुछ पंजाबी परिवारों में सरगी की थाली में सास द्वारा दी गई साड़ी, बिंदी, सिंदूर, या चूड़ियां भी शामिल होती हैं। जो सोलह श्रृंगार का हिस्सा मानी जाती है।

सरगी से जुड़े हेल्थ टिप्स -सरगी हल्की लेकिन पौष्टिक होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए दिनभर ऊर्जा देने का काम करती है।

-सरगी में शामिल चीजों में नमक का सेवन कम करें, क्योंकि यह प्यास बढ़ाने का कारण बन सकता है।