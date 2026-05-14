करेले के बीज खाने चाहिए या निकाल देने चाहिए? पहले जान लें ये बातें
करेला सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसके बीजों को लेकर लोगों के मन में अक्सर सवाल रहते हैं। कुछ लोग इन्हें निकालकर फेंक देते हैं, जबकि कुछ इन्हें पोषण से भरपूर मानते हैं। ऐसे में सही जानकारी होना जरूरी है।
करेला स्वाद में कड़वा जरूर होता है, लेकिन इसे सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। कई लोग इसे मधुमेह, पाचन और वजन नियंत्रित रखने के लिए अपनी डाइट में शामिल करते हैं। हालांकि, जब करेले को काटने की बात आती है, तो ज्यादातर लोग इसके बीज निकालकर फेंक देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि करेले के बीज नुकसान कर सकते हैं, जबकि कई लोग इन्हें भी पोषण से भरपूर मानते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर करेले के बीज खाने चाहिए या नहीं।
क्या करना चाहिए?
- ताजे और कच्चे करेले के मुलायम व सफेद बीज सीमित मात्रा में खाए जा सकते हैं। ऐसे बीज आमतौर पर नरम होते हैं और सब्जी के साथ पकाकर खाना सुरक्षित माना जाता है। इन बीजों में कुछ जरूरी पोषक तत्व और रेशा पाया जाता है, जो शरीर को फायदा पहुंचा सकता है।
- लेकिन अगर करेले के बीज लाल हो चुके हों, बहुत सख्त हों या पिर ज्यादा पके हुए हों तो उन्हें खाने से बचना बेहतर माना जाता है।
करेले के बीज में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं?
- करेले के बीज में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे- रेशा, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैटी एसिड।
- रेशा पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है और लंबे समय तक पेट भरा महसूस कराने में सहायक माना जाता है।
कौन लोग सावधानी बरतें?
- छोटे बच्चों को: छोटे बच्चों का पाचन तंत्र संवेदनशील हो सकता है, इसलिए उन्हें ज्यादा मात्रा में करेले के बीज नहीं देने चाहिए।
- गर्भवती महिलाएं: गर्भवती महिलाओं को किसी भी चीज का सेवन सोच-समझकर करना चाहिए। ऐसे में करेले के बीज खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर माना जाता है।
- कमजोर पाचन वाले लोग: जिन लोगों को गैस, पेट दर्द और अपच जैसी समस्याएं रहती हैं, उन्हें सख्त या ज्यादा मात्रा में बीज खाने से परेशानी हो सकती है।
ज्यादा बीज खाने से क्या हो सकता है?
अगर अधिक मात्रा में करेले के बीज खाए जाएं, तो कुछ लोगों को पेट दर्द, गैस या फिर दस्त जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए सीमित मात्रा में ही सेवन करना बेहतर माना जाता है।
लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं?
कई लोग हर तरह के करेले के बीज निकालकर फेंक देते हैं, जबकि मुलायम और सफेद बीज सीमित मात्रा में खाए जा सकते हैं। वहीं, कुछ लोग यह मान लेते हैं कि सभी बीज फायदेमंद होते हैं और बिना सोचे-समझे उन्हें खा लेते हैं।
असल में, बीज की गुणवत्ता, बीज की मात्रा और करेले की ताजगी- इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
कौन-से बीज खा सकते हैं?
- छोटे और मुलायम बीज
- सफेद रंग के बीज
- ताजे करेले के बीज
नोट: करेले के सभी बीज नुकसानदायक नहीं माने जाते। ताजे और मुलायम बीज सीमित मात्रा में खाए जा सकते हैं, लेकिन सख्त और लाल बीजों से बचना बेहतर है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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