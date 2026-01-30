न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सच्ची हेल्थ केवल गुड लुक्स में नहीं छिपी, इन 3 बातों का होना है जरूरी

संक्षेप: Not flat abs not insta likes, nutritionist shares good health parameters: आपके गुड लुक्स, पतली कमर और फ्लैट ऐब्स से अच्छी सेहत का पता नहीं चलता। गुड हेल्थ के लिए इन 3 पैरामीटर्स पर बॉडी को करें चेक, सेलिब्रेटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने किया शेयर।

गुड हेल्थ केवल आपके लुक्स या वजन से डिसाइड नहीं होती। बल्कि ये आपके बॉडी और माइंड के फंक्शन पर डिपेंड करती हैं। हर रोज आप किस तरह से अपनी बॉडी और माइंड को चला रहे हैं, इस पर हेल्थ डिपेंड करती है। ये कहना है सेलिब्रेटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर का, जो अक्सर अपनी पोस्ट में वेलनेस, सिंपल फूड, सिंपल लिविंग और बैलेंस लाइफ पर बात करते दिखती हैं। लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने बताया कि गुड हेल्थ मापने के 3 मैपाने हैं, जो बताते हैं कि आप ना केवल हेल्दी हैं बल्कि आपकी बॉडी अच्छा कर रही है। गुड हेल्थ केवल फ्लैट ऐब्स या फिर इंस्टाग्राम के लाइक्स नहीं है। गुड हेल्थ के लिए ये 3 पैरामीटर्स हैं-

बॉडी की क्षमता रुजुता दिवेकर ने बताया कि पहला पैरामीटर है कैपेसिटी, यानी की क्षमता। आपकी बॉडी में कितनी क्षमता है बगैर मेहनत कुछ भी करने की। इसका उदाहरण देते हुए रुजुता ने पर्सनल एक्सपीरिएंस शेयर किया और बताया कि कैसे उनकी कजिन जो कुछ साल पहले पहाड़ी पर नहीं चढ़ पा रही थी। उसने इस साल ना केवल आसानी से पहाड़ी को चढ़ा बल्कि वहां पर चाय और स्नैक्स को भी एंज्वॉय किया। फिर वहां से नीचे भी आ गए बगैर किसी घुटने या पैर दर्द के। ये कैपेसिटी रेगुलर एक्सरसाइज और सही डाइट की वजह से आई है। शरीर की क्षमता जब बढ़ती है तो फर्क केवल बाहर से नहीं दिखता बल्कि आप ज्यादा मजबूत, कॉन्फिडेंट फील करते हो।

इम्यूनिटी अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो किसी भी परिस्थिति में हेल्दी रखेगी। आप किसी भी शादी या फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं और किसी भी तरह की ब्लोटिंग, एसिटिडी, सिर दर्द, माइग्रेन, फ्लू जैसे समस्या नहीं घेर रही तो इसका मतलब है कि आप हेल्दी हैं। जब आप लगातार हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करतें हैं तो धीरे-धीरे आपके दवाओं, एंटीबायोटिक की डोज कम होना शुरू हो जाती है। जो कि गुड हेल्थ का लक्षण है।

इमोशनल बैलेंस फिजिकल के साथ ही मेंटल हेल्थ भी अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। जब आप अपने गुस्से को मैनेज करना सीख जाते हैं। अपनी एनर्जी अच्छी चीजों पर इनवेस्ट करते हैं और फालतू के कमेंट आपको परेशान नहीं करते। तो ये साइन है कि आप हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं।