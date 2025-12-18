सर्दियों में फटी एड़ियों और डैंड्रफ से हैं परेशान? करीना कपूर की डायटीशियन रुजुता दिवेकर के ये 3 'सुपरफूड्स' करेंगे कमाल
करीना कपूर की फेमस न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने सर्दियों में फटी एड़ियों, गैस, ब्लोटिंग, रूखी त्वचा, हेयर फॉल और सूजन जैसी दिक्कतों से निपटने के लिए 3 सूपर फूड के बारे में बताया है।
सर्दियों का मौसम गर्मी से तो राहत देता है लेकिन अपने साथ सेहत और त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं भी साथ लेकर आता है। इस मौसम में ज्यादातर लोगों को पेट फूलना, गैस बनना, स्किन ड्राई हो जाना, डैंड्रफ, बाल झड़ना, एड़ियां फटना और एनर्जी लो रहना जैसी शिकायतें आम रहती हैं। अगर आपके लिए भी यह समस्याएं परेशानी की वजह बनी हुई हैं तो करीना कपूर की फेमस न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने आपकी मुश्किल आसान बनाने के लिए 3 सुपर फूड के बारे में बताया है। जी हां, रुजुता दिवेकर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके 3 ऐसे लोकल और सीजनल फूड्स के बारे में बताया है, जो इन सब विंटर प्रॉब्लम्स को दूर करने में कमाल करते हैं।
बाजरा- रुजुता कहती हैं कि हफ्ते में कम से कम एक बार बाजरा रोटी, खिचड़ी, लड्डू या राब के रूप में जरूर खाना चाहिए। ये विंटर सुपरफूड एनर्जी बूस्ट करता है, बालों का झड़ना रोकता है, इम्यूनिटी मजबूत करता है और ठंड में गर्माहट देता है। इसके अलावा इसके नियमित सेवन से डाइजेशन भी अच्छा बना रहता है।
उंधियू- यह एक गुजराती डिश है, जिसे देश के कई हिस्सों में बेहद पसंद किया जाता है। मौसमी सब्जियां और दालों का मिक्स जैसे सुरन, पापड़ी, बैंगन और मटर गट हेल्थ सुधारने में मदद करता है। जिससे ब्लोटिंग और गैस की समस्या कम परेशान करती है। प्रीबायोटिक्स से भरपूर होने की वजह से यह पेट भी साफ रखती है।
सूखा नारियल– रुजुता कहती हैं कि सर्दियों में रोजाना थोड़ा-थोड़ा सूखा नारियल खाना चाहिए। आप इसे सीधा चबाकर या किसी डिश में डालकर भी खा सकते हैं। ये स्किन को ग्लोइंग बनाता है, ड्राईनेस दूर करता है, एनर्जी देता है और ठंड में बॉडी को नरिश करने का काम करता है। डैंड्रफ और फटी एड़ियों की समस्या से भी निपटने में मदद करता है।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
