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'ज्यादा प्रोटीन आपको मंदबुद्ध बना देता है'...कंगना के दावे में कितनी है सच्चाई? डॉक्टर से जानें

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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कंगना रनौत ने हाल में एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ज्यादा प्रोटीन आपको मंदबुद्धि बना देता है। आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है, आइए हेल्थ एक्सपर्ट्स से जानने की कोशिश करते हैं।

Kangana Ranaut on Protein
कंगना रनौत

अभिनेत्री और बीजेपी नेता कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों को ले कर सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में कंगना ने सेहत से जुड़ी एक और ऐसी बात कह दी है, जिसने फिर नई डिबेट छेड़ दी है। दरअसल कंगना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि ज्यादा प्रोटीन खाने से दिमाग 'डम्ब' यानी सुस्त होता है। उनके इस बयान ने फिटनेस के गलियारे में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। आजकल जहां प्रोटीन रिच डाइट लेने की सलाह हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा दी जा रही है, ऐसे में कंगना का ये बयान थोड़ा लोगों को कन्फ्यूज भी कर रहा है। अब सवाल है कि क्या वाकई ज्यादा प्रोटीन लेना दिमाग पर नकारात्मक असर डालता है? भला इस बारे में हेल्थ एक्सपर्ट्स की क्या राय है और आपको क्या करना चाहिए, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने 50 साल से कम उम्र के लोगों में कैंसर के आंकड़ों का एक वैश्विक डाटा शेयर किया। इसमें कंगना ने दावा किया कि हमारा भारतीय पारंपरिक खानपान सबसे बेहतर है। इसलिए खाने पीने के मामले में हमें किसी के प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है।

जितना हो सके होल फूड्स (संपूर्ण अनाज) खाएं, जंक फूड कैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और प्रोटीन शेक का सेवन कम करें। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि ज्यादा प्रोटीन का सेवन इंसान को डम्ब यानी कम समझदार बना देता है। इसलिए साफ-सुथरा, हल्का भोजन करें और ध्यान रखें शरीर को हिलाते-डुलाते रहना ही सबसे अच्छी दवा है।

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क्या वाकई ज्यादा प्रोटीन लेना 'डम्ब' बना देता है?

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस बात का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है कि प्रोटीन आपके दिमाग की कार्यक्षमता पर गलत प्रभाव डालता है। न्यूट्रीशनिस्ट रिया ओसवाल बताती हैं कि उल्टा प्रोटीन से मिलने वाले अमीनो एसिड्स न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में मदद करते हैं, जो मेमोरी, एकाग्रता और ब्रेन की ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।

बैलेंस डाइट है हेल्दी रहने का मंत्र

एचटी लाइफस्टाइल से बातचीत के दौरान कैंसर फिजीशियन डॉ असमा पठान कहती हैं कि जरूरत से ज्यादा किसी भी पोषक तत्व को लेना ठीक नहीं होता है, लेकिन प्रोटीन आपके दिमाग को कमजोर बनाता है ये कहना भी ठीक नहीं है। ऐसा कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है कि प्रोटीन दिमाग की कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

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हालांकि किसी एक पोषक तत्व को जरूरत से ज्यादा लेना भी ठीक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रोटीन लेने लगता है, जिसकी वजह से फल, सब्जियां, अनाज और अन्य पोषक तत्वों लेने कम कर देता है तो डाइट का बैलेंस बिगड़ सकता है। सेहतमंद रहने के लिए सबसे जरूरी बैलेंस डाइट होती है, जिसमें हर एक पोषक तत्व मौजूद हो।

इंडियन लोगों की डाइट में प्रोटीन की है कमी

डॉ पठान कहती हैं कि भारत में जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाना नहीं, बल्कि प्रोटीन की कमी कहीं ज्यादा बड़ी समस्या है। भारत में कई महिलाएं, बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग अपनी रोजाना की प्रोटीन की जरूरत भी पूरी नहीं कर पाते। ऐसे में जरूरत है बैलेंस डाइट लेने की, जिसमें हर पोषक तत्व शामिल हो।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
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