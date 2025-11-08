कमल के फूल से भी खास हैं इसके बीज, जानें कमल गट्टा के हैरान कर देने वाले फायदे

कमल के फूल जितना सुंदर होता है, उतने ही चमत्कारी उसके बीज यानी कमल गट्टा (Lotus Seeds) भी होते हैं। आयुर्वेद में कमल गट्टा को शक्ति और दीर्घायु का प्रतीक माना गया है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। नियमित रूप से कमल गट्टा का सेवन करने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, दिल स्वस्थ रहता है और उम्र बढ़ने के लक्षण देर से दिखाई देते हैं। यह ना सिर्फ शरीर बल्कि मन की शांति और त्वचा की सुंदरता के लिए भी लाभदायक है। इसलिए कमल गट्टा को 'प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत' और 'आयुर्वेदिक सुपरफूड' कहा जाता है।