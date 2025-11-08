Hindustan Hindi News
कमल के फूल से भी खास हैं इसके बीज, जानें कमल गट्टा के हैरान कर देने वाले फायदे

कमल के फूल से भी खास हैं इसके बीज, जानें कमल गट्टा के हैरान कर देने वाले फायदे

संक्षेप: Kamal Gatta or Lotus Seeds: कमल का फूल जितना सुंदर होता है, उसके बीज यानी कमल गट्टा उतने ही खास माने जाते हैं। कमल गट्टा एक आयुर्वेदिक सुपरफूड है जो शरीर को ताकत देता है, जानें इसके फायदे-

Sat, 8 Nov 2025 10:24 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
कमल के फूल जितना सुंदर होता है, उतने ही चमत्कारी उसके बीज यानी कमल गट्टा (Lotus Seeds) भी होते हैं। आयुर्वेद में कमल गट्टा को शक्ति और दीर्घायु का प्रतीक माना गया है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। नियमित रूप से कमल गट्टा का सेवन करने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, दिल स्वस्थ रहता है और उम्र बढ़ने के लक्षण देर से दिखाई देते हैं। यह ना सिर्फ शरीर बल्कि मन की शांति और त्वचा की सुंदरता के लिए भी लाभदायक है। इसलिए कमल गट्टा को 'प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत' और 'आयुर्वेदिक सुपरफूड' कहा जाता है।

कमल गट्टा के प्रमुख स्वास्थ्य लाभ:

  • ब्लड शुगर नियंत्रित रखे: कमल गट्टा में मौजूद फाइबर और प्राकृतिक तत्व ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करते हैं।
  • दिल की सेहत के लिए फायदेमंद: इसमें एंटीऑक्सीडेंट और मैग्नीशियम होता है जो हृदय की धड़कन को सामान्य रखता है और कोलेस्ट्रॉल घटाता है।
  • एंटी-एजिंग गुण: इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स झुर्रियों और झाइयों को कम करते हैं जिससे त्वचा युवा और चमकदार बनी रहती है।
  • वजन घटाने में सहायक: कमल गट्टा फाइबर से भरपूर होता है जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और ओवरईटिंग की संभावना घटती है।
  • तनाव और अनिद्रा में राहत: इसके सेवन से मानसिक शांति मिलती है और नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है।

  • हड्डियों को मजबूत बनाए: इसमें मौजूद कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों की मजबूती और जोड़ों के दर्द में राहत देते हैं।
  • महिलाओं के लिए फायदेमंद: हार्मोन संतुलन में मदद करता है और मासिक धर्म संबंधी समस्याओं में राहत देता है।

नोट: कमल गट्टा एक ऐसा आयुर्वेदिक सुपरफूड है जो शरीर, मन और त्वचा तीनों के लिए फायदेमंद है। इसमें मौजूद पोषक तत्व ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और दिल को स्वस्थ रखते हैं। रोजाना इसका सीमित सेवन आपको अंदर से फिट और ऊर्जावान बनाता है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

