सिर्फ 5 मिनट की ये 5 आदतें घटा सकती हैं हार्ट अटैक का रिस्क! डॉ शालिनी ने दी रोज करने की सलाह

संक्षेप: Heart Health Tips: डॉ शालिनी सिंह सालुंके ने ऐसी 5 हैबिट्स शेयर की हैं, जिनके लिए आपको दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालनी हैं। लेकिन ये आदतें हार्ट अटैक के खतरे को कम करने में काफी प्रभावी हैं।

भारत में हार्ट अटैक के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। गंभीर बात तो ये है कि अब हार्ट अटैक कोई 60 की उम्र के बाद होने वाली बीमारी नहीं रही, बल्कि अब 30 की उम्र में भी इसके पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट की मानें तो भारत में दिल के दौरे पड़ने की औसत उम्र पश्चिमी देशों की तुलना में 10 साल कम है। ऐसे में जरूरी है कि अपने खानपान के साथ-साथ लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी आदतें शामिल की जाएं, जिससे हार्ट अटैक के रिस्क को कम किया जा सके। डॉ शालिनी सिंह सालुंके ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ऐसी ही 5 हैबिट्स शेयर की हैं, जिनके लिए आपको दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालनी हैं। लेकिन ये आदतें हार्ट अटैक के खतरे को कम करने में काफी प्रभावी हैं। आइए जानते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुबह उठने के बाद 1 मिनट गहरी सांस लें सुबह उठने के तुरंत बाद थोड़ी देर आराम से बैठें और गहरी सांस लें। डॉक्टर सलाह देती हैं कि आपको 1 मिनट में लगभग 6 गहरी सांस लेनी चाहिए। इससे कोर्टिसोल (स्ट्रेस हार्मोन) कम होगा, बीपी कम होगा, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और हार्ट अटैक का रिस्क भी कम होगा।

जागने के बाद 1 गिलास पानी पीएं सुबह उठने के बाद आपको एक गिलास सादा पानी जरूर पीना चाहिए। आप हल्का गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। डॉक्टर के मुताबिक इससे खून गाढ़ा नहीं होता है और ब्लड क्लॉट का रिस्क भी कम हो जाता है।

हर घंटे 1 मिनट तेज चलने की आदत बनाएं घंटों बैठे रहने की आदत हार्ट और ओवरऑल हेल्थ पर काफी बुरा असर डालती है। इसलिए हर घंटे सिर्फ 1 मिनट खड़े हों और ब्रिस्क वॉक करें। ये छोटी सी आदत आपको हेल्दी और फिट रहने में काफी मदद करेगी। डॉक्टर कहती हैं कि इससे वेसल्स एक्टिव होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है।

1 मिनट का आभार जताना है जरूरी डॉ शालिनी कहती हैं कि खाने के पहले और सोने के पहले 1 मिनट ग्रेटीट्यूड यानी आभार जरूर जताएं। जब आप अपने जीवन के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, तो स्ट्रेस भी काफी कम होता है। यही स्ट्रेस है जो हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह बनता है।

सोने से पहले 1 मिनट स्ट्रेच जरूर करें रात में सोने से पहले एक मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करने की आदत जरूर डालें। इससे रात में ब्लड प्रेशर स्पाइक कम होता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है।