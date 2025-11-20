Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थJust 3 Minutes of Ear Massage a Day Yoga Expert Reveals Surprising Benefits for Women
सिर्फ 3 मिनट हर महिला को करनी चाहिए कानों की मसाज, योग एक्सपर्ट ने बताए ढेरों फायदे!

सिर्फ 3 मिनट हर महिला को करनी चाहिए कानों की मसाज, योग एक्सपर्ट ने बताए ढेरों फायदे!

संक्षेप: Ear Massage Benefits: हमारे कानों में 200 अलग-अलग पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में जब हल्के हाथों से कान की मसाज की जाए, तो कई हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं।

Thu, 20 Nov 2025 12:50 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
अपने डेली रूटीन में हेल्थ के लिए थोड़ा समय निकालना आजकल लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है। खासतौर पर महिलाओं से पूछेंगे तो उनके पास तो वक्त रहता ही नहीं है। अब ज्यादा देर आप भले ना निकाल पाती हों, लेकिन 3 मिनट तो निकाल सकती हैं। इन 3 मिनट में आपको बस अपने कानों की मसाज करनी है। योगा टीचर लखविंदर सिंह एक वीडियो पोस्ट में बताते हैं कि ये एक आदत आपके लिए बड़ी फायदेमंद हो सकती है। दरअसल हमारे कानों में 200 अलग-अलग पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में जब हल्के हाथों से कान की मसाज की जाए, तो कई हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इस छोटी सी आदत के बड़े-बड़े फायदों के बारे में।

1 मिनट तक करें 'V' मसाज

इसके लिए अपनी शुरुआती दो उंगलियों को 'V' शेप में रखें और कानों की मसाज करें। कान आपकी उंगलियों के बीचों-बीच आना चाहिए। रोज ऐसा 1 मिनट तक करने से नर्व एंडिंग स्टीमूलेट होती है। स्किन ग्लोइंग होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है।

30 सेकेंड तक ईयर फोल्ड करें

इसके लिए अपनी उंगलियों की मदद से अपने कानों को फोल्ड करती जाएं। ऐसा लगभग 30 सेकेंड तक करें। ईयर फोल्ड करने से इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है और शरीर में फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं। इसके साथ ही अगर आपके शरीर में दर्द रहता है, तो ये मसाज उसमें भी मदद करती है।

30 सेकेंड तक करें ईयर पुल

अब आपको 30 सेकंड के लिए अपने कानों को नीचे की ओर खींचना है। ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस को दूर रखने में मदद करेगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे शरीर के टॉक्सिंस भी रिमूव होते हैं और स्किन की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है।

अंदर की तरफ मोड़ें कान

अब 30 सेकेंड के लिए कानों को वर्टिकल फोल्ड करें। इसके लिए अपनी उंगलियों को कान के पीछे रखें और उसे अंदर की तरफ मोड़ें। ऐसा करने से दिन भर की टेंशन और थकान दूर होती है। गर्दन के दर्द में भी फायदा होता है और ये आपके दिमाग को शांत करने में भी मदद करता है।

