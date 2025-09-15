Jitiya Vrat 2025: जितिया व्रत में जरूर बनाई जाती है सतपुतिया की सब्जी, सेहत को देती है ये 5 फायदे

Jitiya Vrat 2025 : जितिया व्रत में खाई जाने वाली सतपुतिया की सब्जी तोरी की सब्जी की तरह होती है। इसमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्व बदलते मौसम में कई बीमारियों और संक्रमण के खतरे को कम करने में मदद करते हैं।

संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए महिलाएं हर साल जितिया व्रत 2025 रखती हैं। यह व्रत खासतौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा रखा जाता है। आज यानी 15 सितंबर को जितिया व्रत का पारण किया गया है। जितिया व्रत के पारण में सतपुतिया या झिंगनी की सब्जी जरूर बनाकर खाई जाती है। सतपुतिया की सब्जी का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है बल्कि यह सब्जी सेहत के लिहाज से भी यह बहुत फायदेमंद मानी जाती है। जितिया व्रत में खाई जाने वाली सतपुतिया की सब्जी तोरी की सब्जी की तरह होती है। इसमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्व बदलते मौसम में कई बीमारियों और संक्रमण के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं सतपुतिया का नियमित सेवन सेहत को क्या फायदे देता है।

सतपुतिया की सब्जी खाने के फायदे डायबिटीज कंट्रोल रखती है सतपुतिया डायबिटीज के रोगियों के लिए सतपुतिया की सब्जी बेहद फायदेमंद मानी जाती है। इसके नियमित सेवन से ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। सतपुतिया में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके इंसुलिन लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। सतपुतिया में ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होने की वजह से भी ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है।

वेट लॉस अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं तो सतपुतिया का सेवन आपको फायदा पहुंचा सकता है। सतपुतिया में लो कैलोरी और हाई फाइबर पाया जाता है, जो वजन घटाने में मदद करता है। वेट लॉस के लिए सतपुतिया की सब्जी की जगह इसके जूस का सेवन करें।

हेल्दी हार्ट सतपुतिया की सब्जी में पोटेशियम और आयरन प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके हार्ट से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम करते हैं। यही वजह है कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सतपुतिया की सब्जी खाने की सलाह दी जाती है।

बेहतर पाचन सतपुतिया में मौजूद हाई फाइबर मल को मुलायम बनाकर मल त्याग की प्रक्रिया को आसान बनाता है। अगर आपको कब्ज, पेट दर्द और ब्लोटिंग जैसी पाचन से जुड़ी समस्या रहती है तो हफ्ते में 2 बार सतपुतिया की सब्जी जरूर खाएं।