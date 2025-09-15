Jitiya Vrat 2025: जितिया व्रत में जरूर बनाई जाती है सतपुतिया की सब्जी, सेहत को देती है ये 5 फायदे Jitiya Vrat 2025 health benefits of satputia vegetable is made during Jitiya fast ridge gourd diabetes weight loss, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थJitiya Vrat 2025 health benefits of satputia vegetable is made during Jitiya fast ridge gourd diabetes weight loss

Jitiya Vrat 2025: जितिया व्रत में जरूर बनाई जाती है सतपुतिया की सब्जी, सेहत को देती है ये 5 फायदे

Jitiya Vrat 2025 : जितिया व्रत में खाई जाने वाली सतपुतिया की सब्जी तोरी की सब्जी की तरह होती है। इसमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्व बदलते मौसम में कई बीमारियों और संक्रमण के खतरे को कम करने में मदद करते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 01:43 PM
share Share
Follow Us on
Jitiya Vrat 2025: जितिया व्रत में जरूर बनाई जाती है सतपुतिया की सब्जी, सेहत को देती है ये 5 फायदे

संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए महिलाएं हर साल जितिया व्रत 2025 रखती हैं। यह व्रत खासतौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा रखा जाता है। आज यानी 15 सितंबर को जितिया व्रत का पारण किया गया है। जितिया व्रत के पारण में सतपुतिया या झिंगनी की सब्जी जरूर बनाकर खाई जाती है। सतपुतिया की सब्जी का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है बल्कि यह सब्जी सेहत के लिहाज से भी यह बहुत फायदेमंद मानी जाती है। जितिया व्रत में खाई जाने वाली सतपुतिया की सब्जी तोरी की सब्जी की तरह होती है। इसमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्व बदलते मौसम में कई बीमारियों और संक्रमण के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं सतपुतिया का नियमित सेवन सेहत को क्या फायदे देता है।

सतपुतिया की सब्जी खाने के फायदे

डायबिटीज कंट्रोल रखती है सतपुतिया

डायबिटीज के रोगियों के लिए सतपुतिया की सब्जी बेहद फायदेमंद मानी जाती है। इसके नियमित सेवन से ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। सतपुतिया में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके इंसुलिन लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। सतपुतिया में ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होने की वजह से भी ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है।

वेट लॉस

अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं तो सतपुतिया का सेवन आपको फायदा पहुंचा सकता है। सतपुतिया में लो कैलोरी और हाई फाइबर पाया जाता है, जो वजन घटाने में मदद करता है। वेट लॉस के लिए सतपुतिया की सब्जी की जगह इसके जूस का सेवन करें।

हेल्दी हार्ट

सतपुतिया की सब्जी में पोटेशियम और आयरन प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके हार्ट से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम करते हैं। यही वजह है कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सतपुतिया की सब्जी खाने की सलाह दी जाती है।

बेहतर पाचन

सतपुतिया में मौजूद हाई फाइबर मल को मुलायम बनाकर मल त्याग की प्रक्रिया को आसान बनाता है। अगर आपको कब्ज, पेट दर्द और ब्लोटिंग जैसी पाचन से जुड़ी समस्या रहती है तो हफ्ते में 2 बार सतपुतिया की सब्जी जरूर खाएं।

स्ट्रांग इम्यूनिटी

सतपुतिया में मौजूद पोषक तत्व इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाकर संक्रमण और बीमारियों के खतरे का कम करने में भी मदद करते हैं।

Health Tips Jitiya Vrat

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।