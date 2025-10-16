Hindustan Hindi News
Jimikand sabji is made on diwali know 5 health benefits of suran elephant foot yam

दिवाली पर जरूर बनाई जाती है जिमीकंद की सब्जी, सेहत को देती है ये 5 फायदे

Thu, 16 Oct 2025 06:38 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
दिवाली की शॉपिंग करते समय ही सिर्फ शुभ-अशुभ नहीं देखा जाता है। इस दिन रसोई में बनने वाले भोजन में भी कई ऐसी चीजें हैं, जिन्हें बनाना भी ट्रेडिशन और शुभता का प्रतीक होता है। जिनमें से एक नाम जिमीकंद है। जी हां, दिवाली की रात ज्यादातर परिवारों में जिमीकंद की सब्जी जरूर बनाई जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं जिमीकंद, जिसे सूरन नाम से भी जाना जाता है, आपके स्वाद, शुभता का ही ध्यान नहीं रखता है, बल्कि इसके सेवन से आपकी सेहत को अनजाने में कई बड़े फायदे भी मिलते हैं। आइए जानते हैं जिमीकंद की सब्जी खाने से सेहत को क्या फायदे मिलते हैं।

जिमीकंद की सब्जी में मौजूद पोषक तत्व

जिमीकंद की सब्जी में मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी1, बी6, फोलिक एसिड, बीटा-कैरोटीन, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और तांबा जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो कई तरह के रोगों को दूर रखने में मदद करते हैं।

जिमीकंद की सब्जी खाने के फायदे

वेट लॉस

जिमीकंद में फाइबर की अधिकता और कैलोरी कम होती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और व्यक्ति को बार-बार भूख नहीं लगती,जिससे व्यक्ति ओवर ईटिंग से बच जाता है और उसे वजन कम करने में मदद मिलती है।

हार्ट हेल्थ

जिमीकंद में मौजूद पोटेशियम की अच्छी मात्रा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखकर दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में भी मदद करती है।

मजबूत इम्यून सिस्टम

जिमीकंद में मौजूद विटामिन-सी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर इन्फेक्शन के खतरे को कम करता है।

पाचन तंत्र को रखे स्वस्थ

जिमीकंद में भरपूर मात्रा में फाइबर होने से यह पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है। यह मल को मुलायम बनाकर कब्ज की समस्या में राहत देता है। बवासीर के मरीजों के लिए तो जिमीकंद रामबाण दवा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कब्ज बवासीर का मुख्य कारण होता है। दिवाली पर इसका सेवन पाचन संबंधी परेशानियों से बचाता है।

त्वचा और बालों की सेहत

जिमीकंद में मुख्य रूप से विटामिन A और E अधिक मात्रा में होते हैं, जो त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद हैं। विटामिन B, विशेष रूप से B3 (नियासिन) और B7 (बायोटिन), त्वचा की चमक और बालों की मजबूती को बनाए रखने में भी मदद करते हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
Health Tips Diwali

