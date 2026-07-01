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Jamun Seed Benefits: जामुन का स्वाद तो सब जानते हैं, गुठली की ताकत बहुत कम लोग

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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लोग जामुन स्वाद लेकर खाते हैं और फिर बिना सोचे-समझे इसकी गुठली कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गुठली को आप बेकार समझकर फेंक रहे हैं, वही सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है?

Jamun Seed Benefits: जामुन का स्वाद तो सब जानते हैं, गुठली की ताकत बहुत कम लोग

गर्मियों में बाजार जामुन से भर जाते हैं। लोग स्वाद लेकर इसे खाते हैं और फिर बिना सोचे-समझे इसकी गुठली कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गुठली को आप बेकार समझकर फेंक रहे हैं, वही सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है? लंबे समय से आयुर्वेद में जामुन की गुठली का चूर्ण कई तरह की परेशानियों में इस्तेमाल किया जाता रहा है।

खासकर डायबिटीज को बैलेंस्ड रखने में इसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है। हालांकि, इसे हर कोई नहीं खा सकता। आइए जानते हैं जामुन की गुठली का चूर्ण आखिर इतना खास क्यों माना जाता है।

जामुन की गुठली का चूर्ण कैसे फायदेमंद है?

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  1. ब्लड शुगर कंट्रोल: जामुन की गुठली का चूर्ण सबसे ज्यादा ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने के लिए जाना जाता है। इसमें मौजूद कुछ प्राकृतिक तत्व शरीर में शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं।
  2. शरीर की अंदर से सफाई: अगर शरीर में गंदगी ज्यादा जमा होने लगे, तो कई छोटी-बड़ी परेशानियां शुरू हो सकती हैं। जामुन की गुठली का चूर्ण शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है जिससे शरीर हल्का और फ्रेश महसूस होता है।
  3. लिवर हेल्थ: लिवर हमारे शरीर का बहुत जरूरी हिस्सा है। जामुन की गुठली में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लिवर को स्वस्थ रखने और उसे बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं।
  4. शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद: इसमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने में मदद करते हैं, जिससे लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद मिलती है।
  5. ब्लड प्रेशर कंट्रोल: कुछ शोध बताते हैं कि जामुन की गुठली का चूर्ण ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखने में मदद करता है। हालांकि, अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, तो इसे डॉक्टर की सलाह के बाद ही अपनी दिनचर्या में शामिल करें।

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जामुन की गुठली का चूर्ण कैसे खाएं?

  • सुबह खाली पेट आधा छोटा चम्मच चूर्ण गुनगुने पानी में मिलाकर पी सकते हैं।
  • अगर चाहें, तो इसे दही या छाछ में मिलाकर भी खा सकते हैं।
  • दिन में एक बार से ज्यादा इसका सेवन नहीं करना चाहिए।
  • अगर आप मधुमेह की दवा लेते हैं, तो ब्लड शुगर की नियमित जांच करते रहें।

किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए?

हर अच्छी चीज हर किसी के लिए सही हो, यह जरूरी नहीं। इन लोगों को जामुन की गुठली का चूर्ण बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए- गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, जिन्हें जामुन से एलर्जी है, जिनकी ब्लड शुगर पहले से कम रहती है, जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है, जो लोग मधुमेह की दवा ले रहे हैं और डॉक्टर की सलाह नहीं ली है।

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क्या सिर्फ चूर्ण खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी?

नहीं, जामुन की गुठली का चूर्ण किसी भी बीमारी की दवा नहीं है। यह केवल एक सहायक घरेलू उपाय है। अगर आपको मधुमेह, रक्तचाप या कोई दूसरी बीमारी है, तो दवाओं को बिल्कुल भी बंद ना करें। इसके अलावा अगर कोई परेशानी महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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