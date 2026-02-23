हाथों की खुजली और पैरों की सूजन: डॉ. कुणाल राज गांधी से जानिए किडनी फेलियर के शुरुआती लक्षण
किडनी की खराबी के शुरुआती लक्षण हमारे चेहरे पर नहीं, बल्कि हमारे हाथों और पैरों पर उभरते हैं। सूजन से लेकर त्वचा के रूखेपन तक, ये संकेत एक 'अर्ली वार्निंग सिस्टम' की तरह काम करते हैं जो हमें वक्त रहते सचेत करते हैं। आइए जानते हैं किडनी खराब होने पर शरीर में क्या लक्षण नजर आने लगते हैं।
मानव शरीर में किडनी एक खामोश पहरेदार की तरह दिन-रात काम करते हुए शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन अक्सर हम इसकी सेहत को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक कि मामला गंभीर न हो जाए। डॉ. कुणाल राज गांधी के अनुसार, किडनी की कार्यक्षमता घटने पर हमारा शरीर हमें कुछ सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट संकेत देने लगता है, जिन्हें अक्सर हम थकान या सामान्य त्वचा रोग समझकर टाल देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि किडनी की खराबी के सबसे शुरुआती और महत्वपूर्ण लक्षण हमारे चेहरे पर नहीं, बल्कि हमारे हाथों और पैरों पर उभरते हैं। सूजन से लेकर त्वचा के रूखेपन तक, ये संकेत एक 'अर्ली वार्निंग सिस्टम' की तरह काम करते हैं जो हमें वक्त रहते सचेत करते हैं। आइए जानते हैं किडनी खराब होने पर शरीर में क्या लक्षण नजर आने लगते हैं।
हाथ-पैरों में सूजन (Edema)
किडनी का सबसे पहला काम शरीर से अतिरिक्त तरल और नमक बाहर निकालना होता है। जब यह फिल्टर रुकने लगता है, तो पानी शरीर के निचले हिस्सों में जमा होने लगता है। जिससे टखनों, उंगलियों और पैरों में सूजन महसूस होने लगती है। इन जगहों पर सूजन इतनी स्पष्ट हो सकती है कि बिना किसी खास वजह के अंगूठी या जूते कसने लगते हैं।
त्वचा में रूखापन और खुजली
किडनी केवल खून साफ नहीं करती, बल्कि शरीर में पोषक तत्वों और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन भी बनाती है। बिना किसी चर्म रोग के त्वचा का खुरदरा होना और असहनीय खुजली महसूस होना, इस बात का संकेत हो सकता है कि शरीर में टॉक्सिन और नमक जमा हो रहा है। जिसकी वजह से त्वचा में खुजली और रूखापन महसूस हो सकता है। यह केवल त्वचा की समस्या नहीं, बल्कि किडनी के काम न करने की वजह से शरीर में पोषक तत्वों और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बिगड़ने का संकेत है।
मांसपेशियों में ऐंठन या क्रैम्प्स
किडनी शरीर में खून से इलेक्ट्रोलाइट्स और पोटैशियम, कैल्शियम और सोडियम जैसे मिनरल्स को संतुलित रखती है ताकि मांसपेशियां ठीक से काम कर सकें। जब किडनी कम काम करती है, तो इन मिनरल्स का संतुलन बिगड़ सकता है और पैर या हाथों की मांसपेशियों में ऐंठन महसूस हो सकती है।
त्वचा के रंग में बदलाव
शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की कमी के कारण त्वचा की रंगत बदल सकती है। चेहरा फीका नजर आने लगता है, खासकर पैरों या उंगलियों के आसपास की जगह। यह किडनी की खराबी की वजह से रक्त-प्रवाह और ऑक्सीजन सप्लाई में बदलावों का संकेत हो सकता है, जिससे त्वचा पर हल्का स्याहापन या रंग बदलना नजर आता है।
बता दें, किडनी खराबी के संकेत सिर्फ हाथों या पैरों तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि किडनी खराब होने की शुरुआत सबसे पहले सूजन, खुजली, क्रैम्प्स या त्वचा में असामान्य बदलाव के रूप में इन क्षेत्रों पर दिखाई दे सकते हैं। अगर आप इन लक्षणों को बार-बार महसूस करते हैं, तो डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं।
लेखक के बारे में
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
