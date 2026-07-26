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थायरॉयड की वजह से मोटे हो रहे हैं आप? डॉक्टर बोले- ये 1 गलती है सबसे बड़ी वजह!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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थायरॉयड होने के बाद अक्सर लोगों को लगता है कि उनका वजन इसी की वजह से तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? डॉक्टर ने इस बारे में विस्तार से बताया है और ऐसे सच को उजागर किया है, जिसे बहुत से लोग जानने के बाद भी अनसुना करते हैं।

Is Your Thyroid Really Responsible for Weight Gain
थायरॉयड की वजह से बढ़ रहा है मोटापा

अक्सर आपने कई महिलाओं को ये कहते सुना होगा कि हमें तो मोटा करने वाला थायरॉयड है, इसी वजह से हमारा वजन बढ़ता जा रहा है। हाइपोथायरॉयडिज्म (मोटापे वाला थायरॉयड) के ज्यादातर मरीज ये मान लेते हैं कि उनका वजन केवल थाइरॉयड की वजह से ही बढ़ रहा है और उसे कंट्रोल करना उनके बस में नहीं है। लेकिन क्या ये सोच वाकई सही है? इस बारे में डॉ आदित्य यादव एक पोस्ट के जरिए बताते हैं कि ये सिर्फ एक बहाना है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। डॉक्टर कहते हैं कि मोटापा थायरॉयड की वजह से नहीं बढ़ रहा है, बल्कि आप ज्यादा मोटे होते जा रहे हैं, इसी वजह से आपका थायरॉयड भी बिगड़ता जा रहा है। आइए विस्तार में जानते हैं डॉक्टर का क्या कहना है।

क्या थायरॉयड की वजह से बढ़ रहा है आपका मोटापा?

डॉ आदित्य कहते हैं कि बहुत सी महिलाएं अपने आप को ये कह कर बेवकूफ बनाती हैं कि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म है, और दिन पर दिन उनका मोटापा बढ़ता जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि आप हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मोटी नहीं हो रहीं, बल्कि मोटापे की वजह से आपको थायरॉयड हो रहा है। ज्यादातर महिलाओं में ये अत्यधिक चर्बी ही थायरॉयड का कारण बनती है।

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मोटापे कैसे बनता है थायरॉयड की वजह?

डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा मोटापे की वजह से शरीर में लेप्टिन और बाकी के इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन्स रिलीज होने लगते हैं। उनकी वजह से आपकी बॉडी में लंबे टाइम तक इन्फ्लेमेशन बनी रहती है और कई तरह के ऑटोइम्यून रिएक्शन भी होने लगते हैं। इसका शिकार थायरॉयड भी बनता है और हाशिमोटोस थायरॉयडाइटिस जैसी दिक्कत आपको होने लगती है। डॉक्टर बताते हैं कि मोटापे से इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या भी होती है, जो आपके थायरॉयड को सही से काम नहीं करने देती है।

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अपने मोटापे पर काम करने की जरूरत है

डॉ आदित्य कहते हैं कि मोटापा आपके शरीर में कई सारी चीजों को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें से एक थायरॉयड भी है। इसलिए जब तक आप अपने मोटापे पर काम नहीं करेंगे, तब तक थायरॉयड की दिक्कत भी होती रहेगी। इसलिए अपने लाइफस्टाइल और खानपान पर ध्यान दें, नियमित एक्सरसाइज करें और मसल बिल्डिंग पर फोकस करें।

क्या हाइपोथायरॉयडिज्म से बिल्कुल भी नहीं बढ़ता वजन?

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो सकता है, जिस वजह से कुछ लोगों का वजन बढ़ने लगता है। हालांकि बहुत ज्यादा मोटापे के लिए थायरॉयड को जिम्मेदार बताना ठीक नहीं है। क्योंकि ये काफी हद तक आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर खानपान, फिजिकल एक्टिविटीज, सही नींद और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जाए, तो वजन को बिल्कुल कंट्रोल में रखा जा सकता है।

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नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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